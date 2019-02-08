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Главная / Как отпраздновать День Святого Валентина: 5 идей для влюбленных / 08.02.2019 16:26

Как отпраздновать День Святого Валентина: 5 идей для влюбленных

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Считанные дни остались до Дня Святого Валентина, поэтому стоит уже сейчас подумать о том, как вы его проведете со своей второй половинкой. Редакция ICTV.UA предлагает 5 крутых идей празднования дня влюбленных, которые сделают его незабываемым и ярким.

Киномарафон

Современный ритм жизни настолько быстрый, что иногда хочется просто посидеть целый день дома. И 14 февраля – также не повод обязательно выходить куда-то. Просто отключите все телефоны и другие средства связи, создайте в комнате максимально уютную романтическую атмосферу и устройте киномарафон. Составьте список любимых фильмов и смотрите их с утра до ночи, прерываясь только на поедание вкусных блюд и бокал изысканного вина.

День исполнения желаний

Праздник всех влюбленных можно сделать еще более особенным и незабываемым, если начать исполнять заветные мечты. Ваша вторая половинка давно хотела совершить полет на воздушном шаре или попробовать новый экстремальный вид спорта? Тогда вы знаете, как сделать любимого человека счастливым в такой особенный день. Главное будьте рядом и разделите яркие эмоции вместе.

happy couple have a romantic date in a fine dining restaurant, closeup

Романтическое свидание

Романтическое свидание никогда не потеряет своей актуальности, поскольку из-за бесконечного списка повседневных дел нам редко удается устраивать подобные вечера. Вспомните, когда последний раз вы посещали ресторан, кухню которого еще не пробовали? Заранее забронируйте столик в необычном месте для вас обоих, поставьте на паузу повседневную суету и просто наслаждайтесь новыми вкусами, приятной атмосферой и компанией друг друга.

Активный отдых

Далеко не всем может понравиться празднование дома или ужин в ресторане. Для любителей активного отдыха и приключений у нас тоже найдется несколько идей: покатайтесь на коньках, запишитесь на кулинарный мастер-класс или урок латиноамериканских танцев или отправляйтесь в квест-комнату.

Можно просто выйти на прогулку по городу, предварительно составив маршрут по памятникам архитектуры, музеям, выставкам, картинным галереям. Также замечательная идея приобрести билеты в театр, кино, концерт или фестиваль с живой музыкой. Яркие эмоции и познания нового вместе – разве может быть что-то более романтичным?

love and romance, couple on honeymoon near Eiffel Tower in Paris, heart for Valentines day

Путешествие

Путешествие – это идеальный вариант вырваться из ежедневной рутины и наполнить свои отношения с любимым человеком новыми впечатлениями и ощущениями. Это может быть не только грандиозная поездка за границу, но и уикенд или однодневная экскурсия в другой город. Возможно, пришло время увидеть самый романтичный город мира – Париж? Или насладиться старинной архитектурой Львова? Сейчас есть чрезвычайное количество предложений на любой вкус и кошелек, поэтому скорее определяйтесь с направлением и начинайте организацию праздника уже сейчас.

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Теги: День святого Валентина, Супертато - Поради
08.02.2019 16:26
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