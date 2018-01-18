Выходные вместе с Уиллом Смитом: фильмы «Хэнкок» и все «Плохие парни» на ICTV

Безусловно, Уилла Смита знает каждый, и это не удивительно, ведь он является одним из самых талантливых актеров современности. Каждый фильм с его участием всегда запоминается зрителям и получает положительные отзывы у критиков. В субботу канал ICTV предлагает своим зрителям посмотреть несколько фильмов с Уиллом Смитом: «Плохие парни» в 16:24, «Плохие парни-2» в 20:07, «Хэнкок» в 22:56.

Боевик «Плохие парни» вышел в 1995 году и сразу стал очень популярным. В центре событий находятся детективы отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полицейские Майк Лоури и Маркус Бернет. Они совершенно разные Маркус уверен в себе и настоящий сердцеед, а Майк примерный семьянин, который постоянно попадает в неловкие ситуации из-за своей неуклюжести. Но такое различие между ними не мешает создать идеальный полицейский тандем, который успешно справляется даже с самыми сложными задачами.

Интересный факт:

Сначала было задумано, что главные роли исполнят Эдди Мерфи и Уэсли Снайпс

Фильм «Плохие парни-2» вышел через 8 лет после первой части. На этот раз на полицейских ждет новое дело: расследование работы местных наркодилеров по доставке экстази в Майами. Но в то же время, Майк влюбляется в сестру Маркуса и их отношения существенно портятся. Теперь вместо того, чтобы успешно выполнить задание — полицейские начинают выяснять отношения друг с другом.

Интересный факт:

В 2004 году по мотивам этого фильма была создана видеоигра

В комедии «Хэнкок» Уилл Смит сыграл человека со сверхъестественными способностями. Суперсила и умение летать дают Хэнкоку возможность предупреждать все преступления в Лос-Анджелесе, но в большинстве случаев его способности вызывают лишь ненависть у окружающих, поскольку супергерой постоянно наносит огромный материальный ущерб городу.

Интересный факт:

Уилл Смит хотел чтобы Айшвария Рай сыграла Мэри, но ей пришлось отказаться от роли из-за занятости в других проектах

Смотрите в субботу фильм «Плохие парни» в 16:24, «Плохие парни-2» в 20:07, «Хэнкок» в 22:56 на канале ICTV.