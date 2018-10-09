Ведущей «Секретного фронта» на ICTV стала Анастасия Приходько

10 октября, в эфире телеканала ICTV – премьерный выпуск публицистического проекта «Секретный фронт» в новом формате. Этой осенью в команде впервые появилась ведущая – известная украинская певица Анастасия Приходько.

– Для меня «Секретный фронт» – это вызов и большая ответственность поэтому, я с радостью согласилась принять участие в кастинге, – прокомментировала Анастасия Приходько съемки в публицистическом проекте. – Но когда меня утвердили, я попала в очень стрессовую ситуацию. Опыта работы ведущей – ноль, помню никогда в этом направлении не работала, мой украинский язык в профессиональном плане оставлял желать лучшего. К тому же учить песни – одно, а говорить с экрана о ворах в законе, знать все о движении АУЕ и рассказывать о секретных службах разных стран – совсем другое. Но все это было в моей жизни впервые и потому безумно интересно.

Опыт я получила невероятный! Сегодня я хочу сказать «спасибо» всей съемочной группе. Особенно, режиссеру проекта Елене Мураткиной.

Если бы не она, не знаю, как бы я справилась.

В программе «Секретный фронт» зрители увидят Анастасию в строгом брючном костюме с гладкой прической. Новый образ певице придумали стилисты Студии «Пилот», которая работает над проектом.

Только в одной программе меня поставили на каблуки и одели в юбку. Но, потом решили, что больше так делать не будут.

Сказали: «Приходько в брюках серьезнее выглядит. Она такая, как в жизни. А это именно то, что нам и нужно!». В общем, оставили меня в классическом костюме и в рубашках на весь сезон, – поделилась Анастасия.

Новая ведущая уже приготовила нечто особенное для своего первого эфира. Программа «Секретный фронт» с Анастасией Приходько расскажет, почему методы политических убийств постоянно меняются, какие таланты украинок использует даже ЦРУ и как секс-шпионки объединили Южную и Северную Корею. Из проекта зрители узнают, почему воины УПА боролись с секс-шпионажем, чем известные мужчины расплачиваются за отношения с красавицами и какие приемы кремлевской вербовки состоят на службе террористов ДНР.





Ведущей «Секретного фронта» на ICTV стала Анастасия Приходько / 3 фотографии

Напомним, публицистический проект «Секретный фронт» стартовал на ICTV 25 марта 2015. Он открывает засекреченные, забытые или малоизвестные факты. В каждом новом выпуске – четыре оригинальных сюжета, которые в новом ракурсе раскрывают тайны военной индустрии, исторических событий, научных достижений или секретные страницы жизни известных личностей. Все это и многое другое – в проекте «Секретный фронт».

Смотрите премьеру «Секретного фронта» с Анастасией Приходько с 10 октября каждую среду в 20:20 на ICTV.

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