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Главная / «Крепкий орешек»: 5 интересных фактов о легендарном боевике / 22.11.2018 17:45

«Крепкий орешек»: 5 интересных фактов о легендарном боевике

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Легендарный фильм «Крепкий орешек» не только завоевал миллионы фанатов и стал одним из лучших новогодних боевиков, но и принес мировую славу звезде Голливуда Брюсу Уиллису. Смотрите на ICTV «Крепкий орешек» в субботу в 19.10, «Крепкий орешек 2» в 21:53 и «Крепкий орешек 3» в воскресенье в 20:38. А пока предлагаем вам 5 интересных фактов о культовой киноленте!

Джоном МакКлейном мог стать другой актер. Мало кто знает, что в первую очередь на главную роль рассматривали Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне, Берта Рейнольдса и Ричарда Гира, а Брюс был пятым в списке претендентов. В результате, авторы решили, что такому серьезному персонажу не помешает больше легкости и юмора и именно Уиллис сможет лучше сыграть эту роль.

Опасные съемки. Брюс Уиллис чуть не потерял слух из-за слишком мощного выстрела во время съемок сцены, где он убивает террориста из-под стола. Дело в том, что режиссер принял решение использовать особо громкие холостые патроны в акустически замкнутом маленьком пространстве. С тех пор актер хорошо слышит только на правое ухо.

Культовая фраза. Во всех частях «Крепкого орешка» можно услышать знаменитую импровизацию Брюса Уиллиса «Yippee-ki-yay, motherfucker» ( «Йо-хо-хо, ублюдок!»), Которая стала не только визитной карточкой персонажа, но и вошла в список «100 величайших кинофраз».

Афиша без главного актера. Интересно, что на официальном постере к фильму отсутствует фото и нет никакого упоминания о Брюсе Уиллисе, поскольку у него была специфическая репутация после сериала «Детективное агентство. Лунный свет». Лицо актера появилось на афишах только после успешного проката первой части.

«Крепкий орешек» – коммерчески успешный фильм. Мировые сборы составили 140 миллионов долларов, в то время как на создание было потрачено около 28 миллионов. Кроме того, фильм завоевал множество престижных наград и 4 номинации на «Оскар»: за лучший звук, монтаж, визуальные эффекты и музыкальное сопровождение.

Смотрите «Крепкий орешек» в субботу в 19.10, «Крепкий орешек 2» в 21:53 и «Крепкий орешек 3» в воскресенье в 20:38 на ICTV.

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Теги: Брюс Вілліс, лучшие фильмы, Супертато - Головна, Супертато - Чоловіче кіно, фільми ICTV
22.11.2018 17:45
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