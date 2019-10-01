Киновселенная «Чужих» и «Хищников» на ICTV: ТОП-7 интересных фактов о фильмах

Этих жутких инопланетных созданий знают по всему миру и уже на этой неделе они откроют свою мрачную вселенную для зрителей ICTV. С 1 по 6 октября смотрите культовые франшизы «Чужой» и «Хищник», а пока предлагаем вам ТОП-7 интересных фактов.

1.«Чужой» (1979). В Голливуде ни одна киностудия не хотела браться за «Чужого», поскольку сценарий был слишком страшным и кровавым. Только когда Ридли Скотт решил уменьшить количество жестоких сцен – «20th Century Fox» согласилась на сотрудничество.

2.В фильме «Чужие» (1986) Сигурни Уивер не хотела снова играть Эллен Рипли. Актрису не устраивала ни одна из предложенных концепций сиквела, пока она не прочитала сценарий Джеймса Кэмерона.

3.«Хищник» (1987). Первоначально на роль пришельца-хищника пригласили Жан-Клода Ван Дамма, но тот покинул проект уже через два дня, так как ему не нравилась роль, где не видно лица, а также слишком тяжелый костюм. В свою очередь, авторам фильма не подошел рост актера, ведь по сравнению с Арнольдом Шварценеггером – Ван Дамм имел вовсе не угрожающий вид.

4.Фильм «Хищник 2» (1990) создал пролог для кинофильмов серии «Чужой против Хищника», поскольку в финале этой части появляется череп «Чужого».

5.Для «Чужого 3» (1992) было написано 11 совершенно разных сценариев! Большинство из них напоминали предыдущую ленту «Чужие», поэтому были отклонены продюсерами. Из-за таких постоянных переписываний было потрачено около 13 миллионов долларов на декорации, которые даже не были использованы в фильме.

6.«Чужой против Хищника» (2004) получил несколько антипремий, в том числе и «Золотую малину» в категории «худший сиквел». Однако это не помешало ему собрать в прокате более 172-х миллионов долларов! Критики отмечают, что чрезвычайная популярность и миллионы поклонников отдельно каждой из франшиз не дали «Чужому против Хищника» провалиться в прокате.

7.«Хищник» (2018). В процессе подбора актеров режиссер Шейн Блэк рассматривал кандидатуры Дуэйна Джонсона, Джеймса Франко, Бенисио дель Торо, Кертиса Джексона (50 Cent), а также рассматривалась возможность возвращения Арнольда Шварценеггера.

Смотрите на этой неделе на ICTV:

Вторник, 1 октября, в 13:50 – «Чужой 3»; в 23:15 – «Хищник 2».

Среда, 2 октября, в 16:25 – «Чужой»; в 23:15 «Чужой против Хищника».

Четверг, 3 октября, в 13:35 – «Чужой»; в 16:30 «Чужой 3»; в 23:15 «Чужие против Хищника. Реквием».

Суббота, 5 Октября, в 16:50 – «Чужой 4: Воскрешение»; в 19:25 «Чужие»; в 22:10 «Хищник» (1987); в 00:25 «Хищник 2».

Воскресенье, 6 октября, в 11:45 – «Чужой 4: Воскрешение»; в 14:15 «Чужие»; в 22:45 премьера фильма «Хищник» (2018), в 00:45 «Чужие против Хищника. Реквием».

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