PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / Фильм «Такси» – все части на ICTV: почему стоит посмотреть? / 30.12.2018 12:00

Фильм «Такси» – все части на ICTV: почему стоит посмотреть?

0 - 0

Киносерия культовой французской комедии «Такси» легендарного сценариста Люка Бессона получила невероятную популярность не только на родине, но и во всем мире. И уже 1 января в 18:00 Вы сможете посмотреть подряд все четыре части на ICTV.

По сюжету фильма, таксист Даниэль обожает быструю езду и погони и соответственно имеет постоянные проблемы, как с пассажирами, так и с полицейскими. Однажды, полицейскому Эмильену удалось задержать неуловимого таксиста. Чтобы не потерять права, Даниэль принимает предложение Эмильена поймать грабителей. С этого момента главный герой начинает погоню за опасными преступниками.

Кроме интересного и захватывающего сюжета в фильме есть еще множество преимуществ, поэтому мы знаем несколько причин посмотреть все части фильма «Такси».

Натуральные съемки

В первой части почти отсутствует компьютерная графика, а режиссер пытался передать скорость и энергию с помощью необычного угла съемки. Кстати, во время динамических погонь и сцен были приглашены операторы из «Формулы-1».

Интересный факт:

В основном в фильме дневные сцены, поскольку власти запретили съемки ночью в целях безопасности.

Многообразие автомобилей

Любителям автомобилей эта картина несомненно понравится, поскольку их многообразие просто поражает: американские, японские, итальянские, немецкие, французские – здесь есть на любой вкус!

Интересный факт:

Компания «Мерседес» отсудила у фильма «Такси» 2 миллиона долларов, поскольку в одной из частей в адрес водителя Мерседеса прозвучала фраза: «Ну что, баварцы, и дальше ездите на тракторах?»

Французский хит

Отличная актерская и режиссерская работа, крутой сценарий, зрелищные сцены и оригинальный юмор сделали франшизу «Такси» одной из самых популярных французских и мировых комедий, а также принесли создателям около 367 миллионов долларов.

Интересный факт:

Люк Бессон написал сценарий первой части всего за 30 дней!


Все четыре части подряд о приключениях таксиста Даниэля в погоне за опасными преступниками cмотрите 1 января в 18.00. Повтор «Такси» – 3 января в 15:30 «Такси 2» 3 января в 17:05, «Такси 3» – 4 января в 15:30 «Такси 4» 4 января в 17:05.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: комедія, Супертато - Чоловіче кіно, таксі, фільми, Франція
30.12.2018 12:00
0 - 0



Топ видео

    Пока нет материалов ...

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати