Фильм «Такси» – все части на ICTV: почему стоит посмотреть?

Киносерия культовой французской комедии «Такси» легендарного сценариста Люка Бессона получила невероятную популярность не только на родине, но и во всем мире. И уже 1 января в 18:00 Вы сможете посмотреть подряд все четыре части на ICTV.

По сюжету фильма, таксист Даниэль обожает быструю езду и погони и соответственно имеет постоянные проблемы, как с пассажирами, так и с полицейскими. Однажды, полицейскому Эмильену удалось задержать неуловимого таксиста. Чтобы не потерять права, Даниэль принимает предложение Эмильена поймать грабителей. С этого момента главный герой начинает погоню за опасными преступниками.

Кроме интересного и захватывающего сюжета в фильме есть еще множество преимуществ, поэтому мы знаем несколько причин посмотреть все части фильма «Такси».

Натуральные съемки

В первой части почти отсутствует компьютерная графика, а режиссер пытался передать скорость и энергию с помощью необычного угла съемки. Кстати, во время динамических погонь и сцен были приглашены операторы из «Формулы-1».

Интересный факт:

В основном в фильме дневные сцены, поскольку власти запретили съемки ночью в целях безопасности.

Многообразие автомобилей

Любителям автомобилей эта картина несомненно понравится, поскольку их многообразие просто поражает: американские, японские, итальянские, немецкие, французские – здесь есть на любой вкус!

Интересный факт:

Компания «Мерседес» отсудила у фильма «Такси» 2 миллиона долларов, поскольку в одной из частей в адрес водителя Мерседеса прозвучала фраза: «Ну что, баварцы, и дальше ездите на тракторах?»

Французский хит

Отличная актерская и режиссерская работа, крутой сценарий, зрелищные сцены и оригинальный юмор сделали франшизу «Такси» одной из самых популярных французских и мировых комедий, а также принесли создателям около 367 миллионов долларов.

Интересный факт:

Люк Бессон написал сценарий первой части всего за 30 дней!



Все четыре части подряд о приключениях таксиста Даниэля в погоне за опасными преступниками cмотрите 1 января в 18.00. Повтор «Такси» – 3 января в 15:30 «Такси 2» 3 января в 17:05, «Такси 3» – 4 января в 15:30 «Такси 4» 4 января в 17:05.

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