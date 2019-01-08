Фильм для настоящих мужчин: “Неудержимые” на ICTV

ICTV подготовил настоящий подарок всем любителям фильмов об оружии и плохих парнях! На этой неделе легендарные звезды боевиков Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дамм и другие соберутся в крутой трилогии «Неудержимые». Поэтому включайте канал со вторника по четверг в 20:05 и наслаждайтесь приключениями голливудских разбойников.

По сюжету для «неудержимых» не существует никаких препятствий, ведь они являются специальным отрядом наемников, готовых к любым испытаниям. Они не боятся браться за сложные задачи и подвергать себя опасности, ведь для них это не просто работа, авторитет или погоня за адреналином, а смысл всей жизни! Какие сложные задачи ждут на легендарный отряд? И какие препятствия могут возникнуть на их пути? Смотрите в фильме «Неудержимые» во вторник в 20:05 и в среду в 16:50, «Неудержимые 2» в среду в 20:05 и в четверг в в 16:50, «Неудержимые 3» в четверг в 20:05 и в пятницу в 16:15 на ICTV.

А знали ли Вы что?

Сталлоне на съемках получил 14 травм, в том числе микротрещину в шее, сломал зуб и даже подцепил опоясывающий лишай!

Во время сцены взрыва надувной лодки один актер погиб, а другой попал в больницу в тяжелом состоянии.

Сильвестр Сталоне во время кастинга больше внимания уделял поискам актеров, которые давно не участвовали в успешных проектах.

«Неудержимые 2» в основном снимали в Болгарии. А через реку Осым специально для съемок был построен железнодорожный мост.

Арнольд Шварценеггер потратил только 5 дней на съемки «Неудержимые 2» так как был занят параллельными проектами.