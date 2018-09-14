День отца: как весело провести праздник с папой

Пока в Украине День отца не имеет официально определенной даты, но традиционно этот день празднуют в третье воскресенье июня, или третье воскресенье сентября. В этом году День отца будет отмечаться 16 сентября и это прекрасная возможность поздравить своего самого дорогого человека и вместе провести время. Редакция ICTV предлагает несколько идей, как весело провести праздник с папой.

Отдых на природе

Советуем не засиживаться дома и больше проводить времени вместе на природе. Можно пойти на прогулку в парк, лес, или на реку, поехать на экскурсию, организовать пикник или отдых на природе с палатками. Как вариант, можно просто поиграть в спортивные игры на свежем воздухе. Такой отдых не только принесет вам незабываемые положительные эмоции, но и зарядит энергией и укрепит здоровье.

День развлечений

Чтобы праздник прошел динамично, активно и даже экстремально, предлагаем сходить в веревочный парк, аквапарк, на боулинг или покататься на роликах и поиграть в футбол. Так вы не только разбавите досуг экстримом, но и получите положительные острые ощущения и сделаете этот праздник незабываемым для папы.

Семейный день

Помните ли вы, когда последний раз все вместе просматривали семейные фотографии? Советуем достать семейный альбом и вспомнить наиболее приятные моменты жизни. Мы уверены, что в этот вечер вы вспомните много смешных и интересных историй из прошлого. Также, как вариант, можно вместе приготовить ужин, посмотреть фильм или поиграть в настольные игры или видеоигры.

День отца вместе с ICTV

В это воскресенье, 16 сентября, ICTV приглашает отпраздновать День отца вместе со звездами телеканала! Вас ждет активный отдых, фотозона, разнообразные развлечения, а также всей семьей Вы сможете вместе с ведущими канала посадить деревья в Ботаническом саду имени А.В. Фомина.

Не забудьте поздравить папу 16 сентября и подарить ему незабываемый праздник!

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