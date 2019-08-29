Почему стоит посмотреть «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона на ICTV

1 сентября в 20:35 телеканал ICTV начнет осенний кинопоказ фильмом культового режиссера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Редакция ICTV.ua рассказывает почему стоит посмотреть ленту.

События происходят в 2700 году. Альфу – город тысячи планет, населяет более 3000 рас из разных уголков Галактики, которые мирно уживаются друг с другом. Но вдруг неизвестные силы начинают проявлять агрессию и угрожать ее жителям. Разобраться в этой ситуации поручено спецагентам межгалактической службы Валериану и Лорелин.

Фильм-мечта всей жизни Люка Бессона

«Валериан и город тысячи планет» – это экранизация культового французского комикса «Валериан и Лорелин», который поразил Люка Бессона еще в детстве. Режиссер мечтал перенести этих героев на экран еще в 1997 году, работая над «Пятым элементом», но на тот момент компьютерная графика не позволяла реализовать все самые смелые замыслы.

Поэтому так часто проводят параллели между этими двумя фильмами Люка Бессона, ведь некоторые элементы сюжета и образы для «Пятого элемента» взято именно с «Валериана и Лорелин».

Интересно, что мечта Люка Бессона могла стать реальностью еще в 2009 году, но выход «Аватара» поставил перед ним настолько высокую планку, что режиссер уничтожил готовый сценарий и взялся за написание нового. Так, Люку Бессону понадобилось 20 лет, чтобы создать фильм, о котором он мечтал всю жизнь.

Актерский состав

Люк Бессон собрал в фильме звезд мирового масштаба. В главных ролях американский актер Дэйн Дэхан («Хроника», «Новый Человек-паук-2. Высокое напряжение), а также английская актриса и бывшая супермодель Кара Делевинь. Сыграла в фантастическом экшене и американская певица Рианна. И хотя суперзвезде досталась второстепенная, но зато очень яркая роль харизматичной танцовщицы инопланетного происхождения.

Эпизод с украинской символикой

Люк Бессон представил Украину космической страной. В начале фильма на станции Альфа появляются астронавты с желто-голубым флагом и украинским нашивками. Они являются членами делегации, которая прилетела на станцию для обмена опытом с другими странами.

Потрясающий визуальный ряд

Главным козырем фильма являются визуальные эффекты. И это вполне закономерно, ведь более 180 миллионов долларов (95% от всего бюджета) – пошли на графику и спецэффекты!

Можно с уверенностью заявлять, что довольными останутся даже самые требовательные фанаты жанра фантастики. Здесь на каждом шагу колоритные неземные создания, монстры, инопланетяне, а эффектные погони, драки и полеты по космосу мгновенно отрывают зрителя от реальности и перемещают в новую захватывающую вселенную.



Смотрите фильм «Валериан и город тысячи планет» в воскресенье, 1 сентября, в 20:35 на ICTV.

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