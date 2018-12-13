5 впечатляющих фактов о серии фильмов «Трансформеры»

Эти выходные телеканал ICTV предлагает своим зрителям провести вместе с гигантскими роботами – Трансформерами. Смотрите «Трансформеры» в субботу в 19.10, «Трансформеры 2: месть падших», в 22:00 и «Трансформеры 3: темная сторона Луны» в воскресенье в 20:38, а сегодня мы собрали 5 самых впечатляющих фактов о съемках этого фантастического боевика.

Самоотверженный режиссер

Режиссер «Трансформеров» Майкл Бэй – настоящий фанат своего дела. Дело в том, что бюджет первой части составлял 150 000 000 долларов, но даже этих средств не хватало на реализацию всех замыслов режиссера. Поэтому Бэй решил отказаться от 30% своего гонорара и добавить эти деньги в общий бюджет. А продюсер фильма Стивен Спилберг решил сэкономить еще и на гонорарах всех актеров и заплатил каждому не больше 70 000 долларов, обещая им значительно больший заработок за будущие части франшизы.

Экстремальные съемки

Съемки фильма «Трансформеры 3: темная сторона Луны» стали едва не роковыми для участницы массовки. Во время одной из автомобильных сцен ей в лицо попал стальной трос, вследствии чего женщина потеряла глаз и осталась наполовину парализованной из-за повреждения головного мозга.

Поддержка военных служб США

«Трансформеры» стал первым фильмом, который разрешили снимать в Пентагоне после трагических событий 11 сентября. Кроме того, военными службами США были доставлены образцы авиационной техники – штурмовики и самолеты, которые использовались для съемок десептиконов.

Впечатляющие цифры

Для создания первой части трансформеров было задействовано 20 Тб дискового пространства серверов, а для второго фильма понадобилось 145 Тб, что равно объему 35000 DVD-дисков!

Мировые рекорды

В «Трансформерах» над спецэффектами работало около 80 человек, а на визуализацию каждого кадра анимации шло около 38 часов. Ранее этот рекорд принадлежал создателям «Властелина колец», в которых уходило 20 часов на загрузку одного кадра.

Особым успехом отметилась третья часть франшизы «Трансформеры: темная сторона Луны». Ленте удалось собрать а прокате более миллиарда долларов, что позволило ей занять 7-место в рейтинге самых кассовых мировых фильмов и первое место из всей серии про трансформеров!

Смотрите «Трансформеры» в субботу в 19.10, «Трансформеры 2: месть падших», в 22:00 и «Трансформеры 3: темная сторона Луны» в воскресенье в 20:38.

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