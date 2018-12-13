PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / 5 впечатляющих фактов о серии фильмов «Трансформеры» / 13.12.2018 15:37

5 впечатляющих фактов о серии фильмов «Трансформеры»

0 - 0

Эти выходные телеканал ICTV предлагает своим зрителям провести вместе с гигантскими роботами – Трансформерами. Смотрите «Трансформеры» в субботу в 19.10, «Трансформеры 2: месть падших», в 22:00 и «Трансформеры 3: темная сторона Луны» в воскресенье в 20:38, а сегодня мы собрали 5 самых впечатляющих фактов о съемках этого фантастического боевика.

Самоотверженный режиссер

Режиссер «Трансформеров» Майкл Бэй – настоящий фанат своего дела. Дело в том, что бюджет первой части составлял 150 000 000 долларов, но даже этих средств не хватало на реализацию всех замыслов режиссера. Поэтому Бэй решил отказаться от 30% своего гонорара и добавить эти деньги в общий бюджет. А продюсер фильма Стивен Спилберг решил сэкономить еще и на гонорарах всех актеров и заплатил каждому не больше 70 000 долларов, обещая им значительно больший заработок за будущие части франшизы.

Экстремальные съемки

Съемки фильма «Трансформеры 3: темная сторона Луны» стали едва не роковыми для участницы массовки. Во время одной из автомобильных сцен ей в лицо попал стальной трос, вследствии чего женщина потеряла глаз и осталась наполовину парализованной из-за повреждения головного мозга.

Поддержка военных служб США

«Трансформеры» стал первым фильмом, который разрешили снимать в Пентагоне после трагических событий 11 сентября. Кроме того, военными службами США были доставлены образцы авиационной техники – штурмовики и самолеты, которые использовались для съемок десептиконов.

Впечатляющие цифры

Для создания первой части трансформеров было задействовано 20 Тб дискового пространства серверов, а для второго фильма понадобилось 145 Тб, что равно объему 35000 DVD-дисков!

Мировые рекорды

В «Трансформерах» над спецэффектами работало около 80 человек, а на визуализацию каждого кадра анимации шло около 38 часов. Ранее этот рекорд принадлежал создателям «Властелина колец», в которых уходило 20 часов на загрузку одного кадра.

Особым успехом отметилась третья часть франшизы «Трансформеры: темная сторона Луны». Ленте удалось собрать а прокате более миллиарда долларов, что позволило ей занять 7-место в рейтинге самых кассовых мировых фильмов и первое место из всей серии про трансформеров!

Смотрите «Трансформеры» в субботу в 19.10, «Трансформеры 2: месть падших», в 22:00 и «Трансформеры 3: темная сторона Луны» в воскресенье в 20:38.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Супертато - Головна, Супертато - Чоловіче кіно, трансформери, фільми ICTV
13.12.2018 15:37
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати