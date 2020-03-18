Как укрепить иммунитет? Рецепт от Виктора Бронюка

Виктор Бронюк – певец и ведущий нового кулинарного шоу на ICTV “Первое, второе и компот”, которое стартует 21 марта. Он знает все народные рецепты, поэтому поделился рационом, который поможет при любой эпидемии.

Обед для иммунитета включает аперитив, первое, второе и, конечно компот.

“На аперитив – перечная настойка с медом. Но не увлекайтесь с дегустацией”, – предупреждает ведущий.

На первое ведущий и шоумен предлагает настоящий украинский борщ, а на второе гречку с мясом.

“Если уже купили гречку, надо есть! И салат, но не забываем хорошо мыть овощи!”

“А запить все предлагаю вкусным и полезным витаминным компотом” – предлагает Виктор Бронюк.

Витаминный компот:

– Мелисса

– Мята

– Кипрей (иван-чай)

Заварить по 5 столовых ложек трав на 1 литр воды, дать настояться отвару 2:00, процедить.

– Черная смородина

– Калина

– Вишня

– Сухофрукты

Добавить ягоды и фрукты до 2 литров воды, варить 10 минут.

Смешать полученный компот и отвар, довести до кипения, добавить мед по вкусу.

Больше рецептов вас ждет на странице проекта “Первое, второе и компот” – не пропустите премьеру 21 марта в 8:30.

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