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Главная / Как укрепить иммунитет? Рецепт от Виктора Бронюка / 18.03.2020 12:45
18.03.2020 12:45
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Как укрепить иммунитет? Рецепт от Виктора Бронюка


Виктор Бронюк – певец и ведущий нового кулинарного шоу на ICTV “Первое, второе и компот”, которое стартует 21 марта. Он знает все народные рецепты, поэтому поделился рационом, который поможет при любой эпидемии.

Обед для иммунитета включает аперитив, первое, второе и, конечно компот.

“На аперитив – перечная настойка с медом. Но не увлекайтесь с дегустацией”, – предупреждает ведущий.

На первое ведущий и шоумен предлагает настоящий украинский борщ, а на второе гречку с мясом.

“Если уже купили гречку, надо есть! И салат, но не забываем хорошо мыть овощи!”

“А запить все предлагаю вкусным и полезным витаминным компотом” – предлагает Виктор Бронюк.

Витаминный компот:

– Мелисса
– Мята
– Кипрей (иван-чай)
Заварить по 5 столовых ложек трав на 1 литр воды, дать настояться отвару 2:00, процедить.

– Черная смородина
– Калина
– Вишня
– Сухофрукты
Добавить ягоды и фрукты до 2 литров воды, варить 10 минут.

Смешать полученный компот и отвар, довести до кипения, добавить мед по вкусу.

 

Больше рецептов вас ждет на странице проекта “Первое, второе и компот” – не пропустите премьеру 21 марта в 8:30.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: перше друге і компот, прем'єра ictv
18.03.2020 12:45



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