Віктор Бронюк святкує День народження онлайн!

Сьогодні, 24 березня, святкує День народження Віктор Бронюк – лідер гурту «ТІК» та віднедавна ведучий кулінарного шоу «Перше, друге та компот» на ICTV. На честь свята артист записав нову пісню, якою ділитиметься з шанувальниками у прямому ефірі в Фейсбук о 12:00.

«Олені», «Вчителька», «Свєта», «Сірожине пірожине» – пісні вінницького гурту «ТІК» співає вся Україна, а їхній концерти збирають шанувальників навіть за кордоном. І навіть в сьогоднішніх непростих умовах карантину хлопці вирішили вийти в ефір і влаштувати справжній міні-концерт для шанувальників.

Так як збиратися більше 10 не можна, а святкувати хочеться разом – святкувати будемо тут! Святкувати та співати!

– закликають шанувальників учасники гурту на офіційній сторінці у Фейсбук.

Віктор Бронюк, заспіває в прямому ефірі 24 березня о 12.00 дня на офіційній сторінці ТІК. Не пропустіть чудову нагоду зарядитись позитивом!

https://www.facebook.com/TIK.ua.band/photos/a.265344586820458/2965749973446559

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