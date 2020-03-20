Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Главная / Виктор Бронюк раскроет секрет вкусного борща / 20.03.2020 13:52
20.03.2020 13:52
Поделиться

Виктор Бронюк раскроет секрет вкусного борща


Как замариновать шашлык за 15 минут, «укротить» тесто, порезать лук без слез, отдыхая на природе, открыть локтем любую консервацию или приготовить суп и овощи, которые без уговоров будут есть дети. Обо всем этом расскажет фронтмэн группы ТІК Виктор Бронюк в новом кулинарном шоу «Перше, друге та компот» на ICTV.

Украинский исполнитель давно увлекается кулинарией, а в свободное от гастролей время именно он занимается готовкой для всей семьи. В новом шоу Виктор по собственным рецептам будет готовить первое и второе блюдо, а также десерт или напиток. Главное, что рецепты будут очень простыми в приготовлении и доступны каждому.

Продумывая формат шоу, с командой телеканала ICTV мы сразу решили, что «Первое, второе и компот» будет очень простой и понятной кухней, не такой, как другие кулинарные шоу.

Зачастую украинцам показывают, как готовить кушать слишком правильно. Я буду готовить все в реальном времени и показывая процесс приготовления таким, как у всех дома», – рассказывает о новой программе Виктор.

Приготовленные певцом блюда будет дегустировать оператор Виталий. В конце каждого выпуска он будет пробовать блюда и делиться впечатлениями со зрителями.

В первой программе, которая выйдет уже завтра, 21 марта, в 8:30 на ICTV, певец расскажет о секретах вкусного борща – своего коронного блюда.

Мой секрет четко соблюдать последовательность процессов и не переборщить со специями и приправами.

Тогда борщ будет иметь красивый, насыщенный вкус, вид и соответствующую питательность. Самое главное не испортить зажарку! А как ее правильно сделать, расскажу и покажу уже скоро, – интригует Бронюк.

Включайте ICTV в эту субботу, 21 марта, в 8:30 и записывайте рецепт!

Также по теме: Виктор Бронюк - ведущий кулинарного шоу "Первое, второе и компот" - премьера в субботу в 8:40 Как укрепить иммунитет? Рецепт от Виктора Бронюка БРОНЮК ПРИГОТОВИТ ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И КОМПОТ НА ICTV

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: перше друге і компот, прем'єра ictv
20.03.2020 13:52



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати