Виктор Бронюк раскроет секрет вкусного борща

Как замариновать шашлык за 15 минут, «укротить» тесто, порезать лук без слез, отдыхая на природе, открыть локтем любую консервацию или приготовить суп и овощи, которые без уговоров будут есть дети. Обо всем этом расскажет фронтмэн группы ТІК Виктор Бронюк в новом кулинарном шоу «Перше, друге та компот» на ICTV.
Украинский исполнитель давно увлекается кулинарией, а в свободное от гастролей время именно он занимается готовкой для всей семьи. В новом шоу Виктор по собственным рецептам будет готовить первое и второе блюдо, а также десерт или напиток. Главное, что рецепты будут очень простыми в приготовлении и доступны каждому.
Продумывая формат шоу, с командой телеканала ICTV мы сразу решили, что «Первое, второе и компот» будет очень простой и понятной кухней, не такой, как другие кулинарные шоу.
Зачастую украинцам показывают, как готовить кушать слишком правильно. Я буду готовить все в реальном времени и показывая процесс приготовления таким, как у всех дома», – рассказывает о новой программе Виктор.
Приготовленные певцом блюда будет дегустировать оператор Виталий. В конце каждого выпуска он будет пробовать блюда и делиться впечатлениями со зрителями.
В первой программе, которая выйдет уже завтра, 21 марта, в 8:30 на ICTV, певец расскажет о секретах вкусного борща – своего коронного блюда.
Мой секрет – четко соблюдать последовательность процессов и не переборщить со специями и приправами.
Тогда борщ будет иметь красивый, насыщенный вкус, вид и соответствующую питательность. Самое главное – не испортить зажарку! А как ее правильно сделать, расскажу и покажу уже скоро, – интригует Бронюк.
Включайте ICTV в эту субботу, 21 марта, в 8:30 и записывайте рецепт!Также по теме: Виктор Бронюк - ведущий кулинарного шоу "Первое, второе и компот" - премьера в субботу в 8:40 Как укрепить иммунитет? Рецепт от Виктора Бронюка БРОНЮК ПРИГОТОВИТ ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И КОМПОТ НА ICTV