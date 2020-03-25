ТОП-5 простых и оригинальных блюд из гречки

Гречку называют «царицей круп», ведь она чрезвычайно полезна, вкусна, проста в приготовлении, а также гречкой без лишних затрат можно накормить всю семью. Поэтому неудивительно, что недавно именно гречневая крупа стала основным стратегическим запасом в каждой семье. Если вы уже успели для себя урвать несколько килограммов этого универсального продукта, но еще не придумали, что приготовить кроме обычной каши – спешим на помощь и предлагаем ТОП-5 простых и оригинальных рецептов.

Котлеты из гречки

Ингредиенты:

3 стакана гречки;

5 картофелин;

вода;

соль;

перец;

растительное масло.

Как приготовить:

Предварительно отварить гречку, а картофель очистить и натереть на мелкой терке. Все смешать, посолить, поперчить, добавить воды, чтобы получилась вязкая масса. Сформировать котлеты и обжаривать с двух сторон.

Запеканка из гречневой каши

Ингредиенты:

отварная гречка – 2 стакана;

сыр твердых сортов – 200 г;

лук репчатый – 1 шт .;

петрушка или укроп – 1 пучок;

яйца – 2 шт;

молоко или сливки – 100 мл;

растительное или сливочное масло для смазывания формы;

соль, перец по вкусу.

Как приготовить:

Форму для запекания смазать маслом. Выложить 1 стакан вареной гречки в форму и разровнять. Сыр натереть на крупной терке. Половину сыра выложить на гречку. Почистить лук и мелко нарезать. Выложить его поверх сыра, поперчить и посолить. Укроп или петрушку вымыть, обсушить и мелко нарезать. Выложить поверх лука. Затем выложить остатки вареной гречки и аккуратно разровнять. Соединить молоко и яйца. Перемешать смесь вилкой. Вылить поверх гречки. Посыпать запеканку остатками сыра и поставить в разогретую духовку. Готовить при 200 градусах примерно 25 минут.

Диетическое печенье из гречки

Ингредиенты:

кефир – 150 мл;

мед – 1 ст.л .;

оливковое масло – 1 ч.л .;

ржаные отруби – 1 ст.л .;

2 средних яблока;

гречневая крупа – 1 стакан.

Как приготовить:

Смолоть крупу удобным способом. Очистить яблоки, натереть их на терке. Смешать молотую гречку, отруби, оливковое масло, мед и кефир. Замесить тесто. Если получилось сухим – добавить еще немного кефира. Сформировать из теста шарики, из которых потом сделать лепешки. Выпекать печенье час при температуре 150 градусов.

Гречневый суп

Ингредиенты:

мясо (говядина, баранина, курица) – 500-700 г;

гречневая крупа – 200 г;

картофель – 500 г;

морква – 200 г;

лук – 150 г;

1-2 зубчика чеснока;

3-4 лавровых листа;

соль;

перец;

растительная масло.

Как приготовить:

Нарезать мясо небольшими кусочками. Залить водой, варить в течение 1-1.5 часов. Мелко нарезать лук, морковь натереть на крупной терке, нарезать картофель кубиками. Прожарить гречку на сухой сковороде. На масле обжарить лук и морковь. В бульон добавить картофель. Посолить. После того, как бульон закипит, добавить гречку. Варить в течение 10 минут. Добавить лук, морковь, лавровый лист и перец. Добавить выдавленный чеснок. Дать супу настояться под крышкой в ​​течение 15-20 минут. Украсить зеленью по желанию.

Гречка – ассорти

Ингредиенты:

гречневая крупа – 400 г;

мясной фарш – 600 г;

томаты – 4 шт .;

лук – 3 шт .;

морковь – 1 шт .;

подсолнечное масло – 1 ст. л .;

черный молотый перец;

красный молотый перец;

молотая паприка;

лавровый лист;

соль.

Как приготовить:

Нарезать лук и обжарить его до золотистого оттенка. Затем туда добавить фарш. Очистить от кожицы помидоры, нарезать их кубиками. Натереть морковь и отправить в фарш с луком. Поставить вариться гречку на небольшом огне. Посолить, добавить лавровый лист. Тепер к мясному фаршу добавить помидоры, соль, перец, паприку. Хорошо протушить, чтобы помидоры пустили сок. Готовый фарш смешать с гречкой.

Больше вкусных и полезных рецептов ждите во втором выпуске программы «Перше, друге та компот» в эту субботу в 8:30 на телеканале ICTV!

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