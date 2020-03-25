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Главная / ТОП-5 простых и оригинальных блюд из гречки / 25.03.2020 15:34
25.03.2020 15:34
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ТОП-5 простых и оригинальных блюд из гречки


Гречку называют «царицей круп», ведь она чрезвычайно полезна, вкусна, проста в приготовлении, а также гречкой без лишних затрат можно накормить всю семью. Поэтому неудивительно, что недавно именно гречневая крупа стала основным стратегическим запасом в каждой семье. Если вы уже успели для себя урвать несколько килограммов этого универсального продукта, но еще не придумали, что приготовить кроме обычной каши – спешим на помощь и предлагаем ТОП-5 простых и оригинальных рецептов.

Котлеты из гречки

Ингредиенты:

  • 3 стакана гречки;
  • 5 картофелин;
  • вода;
  • соль;
  • перец;
  • растительное масло.

Как приготовить:

  1. Предварительно отварить гречку, а картофель очистить и натереть на мелкой терке.
  2. Все смешать, посолить, поперчить, добавить воды, чтобы получилась вязкая масса.
  3. Сформировать котлеты и обжаривать с двух сторон.

Запеканка из гречневой каши

Ингредиенты:

  • отварная гречка – 2 стакана;
  • сыр твердых сортов – 200 г;
  • лук репчатый – 1 шт .;
  • петрушка или укроп – 1 пучок;
  • яйца – 2 шт;
  • молоко или сливки – 100 мл;
  • растительное или сливочное масло для смазывания формы;
  • соль, перец по вкусу.

Как приготовить:

  1. Форму для запекания смазать маслом. Выложить 1 стакан вареной гречки в форму и разровнять.
  2. Сыр натереть на крупной терке. Половину сыра выложить на гречку.
  3. Почистить лук и мелко нарезать. Выложить его поверх сыра, поперчить и посолить.
  4. Укроп или петрушку вымыть, обсушить и мелко нарезать. Выложить поверх лука.
  5. Затем выложить остатки вареной гречки и аккуратно разровнять.
  6. Соединить молоко и яйца. Перемешать смесь вилкой. Вылить поверх гречки. Посыпать запеканку остатками сыра и поставить в разогретую духовку. Готовить при 200 градусах примерно 25 минут.

Диетическое печенье из гречки

Ингредиенты:

  • кефир – 150 мл;
  • мед – 1 ст.л .;
  • оливковое масло – 1 ч.л .;
  • ржаные отруби – 1 ст.л .;
  • 2 средних яблока;
  • гречневая крупа – 1 стакан.

Как приготовить:

  1. Смолоть крупу удобным способом.
  2. Очистить яблоки, натереть их на терке.
  3. Смешать молотую гречку, отруби, оливковое масло, мед и кефир.
  4. Замесить тесто. Если получилось сухим – добавить еще немного кефира.
  5. Сформировать из теста шарики, из которых потом сделать лепешки. Выпекать печенье час при температуре 150 градусов.

Гречневый суп

Ингредиенты:

  • мясо (говядина, баранина, курица) – 500-700 г;
  • гречневая крупа – 200 г;
  • картофель – 500 г;
  • морква – 200 г;
  • лук – 150 г;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • 3-4 лавровых листа;
  • соль;
  • перец;
  • растительная масло.

Как приготовить:

  1. Нарезать мясо небольшими кусочками. Залить водой, варить в течение 1-1.5 часов.
  2. Мелко нарезать лук, морковь натереть на крупной терке, нарезать картофель кубиками.
  3. Прожарить гречку на сухой сковороде.
  4. На масле обжарить лук и морковь.
  5. В бульон добавить картофель. Посолить.
  6. После того, как бульон закипит, добавить гречку. Варить в течение 10 минут. Добавить лук, морковь, лавровый лист и перец.
  7. Добавить выдавленный чеснок. Дать супу настояться под крышкой в ​​течение 15-20 минут. Украсить зеленью по желанию.

Гречка – ассорти

Ингредиенты:

  • гречневая крупа – 400 г;
  • мясной фарш – 600 г;
  • томаты – 4 шт .;
  • лук – 3 шт .;
  • морковь – 1 шт .;
  • подсолнечное масло – 1 ст. л .;
  • черный молотый перец;
  • красный молотый перец;
  • молотая паприка;
  • лавровый лист;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Нарезать лук и обжарить его до золотистого оттенка. Затем туда добавить фарш.
  2. Очистить от кожицы помидоры, нарезать их кубиками.
  3. Натереть морковь и отправить в фарш с луком.
  4. Поставить вариться гречку на небольшом огне. Посолить, добавить лавровый лист.
  5. Тепер к мясному фаршу добавить помидоры, соль, перец, паприку. Хорошо протушить, чтобы помидоры пустили сок.
  6. Готовый фарш смешать с гречкой.

 

Больше вкусных и полезных рецептов ждите во втором выпуске программы «Перше, друге та компот» в эту субботу в 8:30 на телеканале ICTV!

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Теги: перше друге і компот, страви з гречки
25.03.2020 15:34



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