ТОП-5 простых и оригинальных блюд из гречки

Гречку называют «царицей круп», ведь она чрезвычайно полезна, вкусна, проста в приготовлении, а также гречкой без лишних затрат можно накормить всю семью. Поэтому неудивительно, что недавно именно гречневая крупа стала основным стратегическим запасом в каждой семье. Если вы уже успели для себя урвать несколько килограммов этого универсального продукта, но еще не придумали, что приготовить кроме обычной каши – спешим на помощь и предлагаем ТОП-5 простых и оригинальных рецептов.
Котлеты из гречки
Ингредиенты:
- 3 стакана гречки;
- 5 картофелин;
- вода;
- соль;
- перец;
- растительное масло.
Как приготовить:
- Предварительно отварить гречку, а картофель очистить и натереть на мелкой терке.
- Все смешать, посолить, поперчить, добавить воды, чтобы получилась вязкая масса.
- Сформировать котлеты и обжаривать с двух сторон.
Запеканка из гречневой каши
Ингредиенты:
- отварная гречка – 2 стакана;
- сыр твердых сортов – 200 г;
- лук репчатый – 1 шт .;
- петрушка или укроп – 1 пучок;
- яйца – 2 шт;
- молоко или сливки – 100 мл;
- растительное или сливочное масло для смазывания формы;
- соль, перец по вкусу.
Как приготовить:
- Форму для запекания смазать маслом. Выложить 1 стакан вареной гречки в форму и разровнять.
- Сыр натереть на крупной терке. Половину сыра выложить на гречку.
- Почистить лук и мелко нарезать. Выложить его поверх сыра, поперчить и посолить.
- Укроп или петрушку вымыть, обсушить и мелко нарезать. Выложить поверх лука.
- Затем выложить остатки вареной гречки и аккуратно разровнять.
- Соединить молоко и яйца. Перемешать смесь вилкой. Вылить поверх гречки. Посыпать запеканку остатками сыра и поставить в разогретую духовку. Готовить при 200 градусах примерно 25 минут.
Диетическое печенье из гречки
Ингредиенты:
- кефир – 150 мл;
- мед – 1 ст.л .;
- оливковое масло – 1 ч.л .;
- ржаные отруби – 1 ст.л .;
- 2 средних яблока;
- гречневая крупа – 1 стакан.
Как приготовить:
- Смолоть крупу удобным способом.
- Очистить яблоки, натереть их на терке.
- Смешать молотую гречку, отруби, оливковое масло, мед и кефир.
- Замесить тесто. Если получилось сухим – добавить еще немного кефира.
- Сформировать из теста шарики, из которых потом сделать лепешки. Выпекать печенье час при температуре 150 градусов.
Гречневый суп
Ингредиенты:
- мясо (говядина, баранина, курица) – 500-700 г;
- гречневая крупа – 200 г;
- картофель – 500 г;
- морква – 200 г;
- лук – 150 г;
- 1-2 зубчика чеснока;
- 3-4 лавровых листа;
- соль;
- перец;
- растительная масло.
Как приготовить:
- Нарезать мясо небольшими кусочками. Залить водой, варить в течение 1-1.5 часов.
- Мелко нарезать лук, морковь натереть на крупной терке, нарезать картофель кубиками.
- Прожарить гречку на сухой сковороде.
- На масле обжарить лук и морковь.
- В бульон добавить картофель. Посолить.
- После того, как бульон закипит, добавить гречку. Варить в течение 10 минут. Добавить лук, морковь, лавровый лист и перец.
- Добавить выдавленный чеснок. Дать супу настояться под крышкой в течение 15-20 минут. Украсить зеленью по желанию.
Гречка – ассорти
Ингредиенты:
- гречневая крупа – 400 г;
- мясной фарш – 600 г;
- томаты – 4 шт .;
- лук – 3 шт .;
- морковь – 1 шт .;
- подсолнечное масло – 1 ст. л .;
- черный молотый перец;
- красный молотый перец;
- молотая паприка;
- лавровый лист;
- соль.
Как приготовить:
- Нарезать лук и обжарить его до золотистого оттенка. Затем туда добавить фарш.
- Очистить от кожицы помидоры, нарезать их кубиками.
- Натереть морковь и отправить в фарш с луком.
- Поставить вариться гречку на небольшом огне. Посолить, добавить лавровый лист.
- Тепер к мясному фаршу добавить помидоры, соль, перец, паприку. Хорошо протушить, чтобы помидоры пустили сок.
- Готовый фарш смешать с гречкой.
Больше вкусных и полезных рецептов ждите во втором выпуске программы «Перше, друге та компот» в эту субботу в 8:30 на телеканале ICTV!Также по теме: «Перше, друге та компот»: ТОП-3 рецепта украинского борща