«Перше, друге та компот»: ТОП-3 рецепта украинского борща

Уже в эту субботу в 8:30 в эфире ICTV состоится премьера первого в истории телеканала кулинарного шоу «Перше, друге та компот». Ведущий программы Виктор Бронюк обещает порадовать зрителей вкусными, а главное простыми в приготовлении блюдами. Накануне долгожданной премьеры, делимся с вами лучшими рецептами блюда, которым гордится каждый украинец.
Классический борщ с фасолью и мясом
Ингредиенты:
– свинина – 300-400 г;
– картофель – 5-6 шт;
– свекла – 2 шт;
– лук – 1 шт;
– морковь – 1 шт;
– белокочанная капуста – 500 г
– фасоль – 200 г (можно и консервированную);
– томатная паста – 2 ст.л;
– соль, перец, зелень и сметана по вкусу;
Как приготовить:
- Предварительно замочить фасоль на 7-8 часов, если используете свежую.
- Нарезать свинину на кусочки и выложить в кастрюлю с водой. Туда же добавить фасоль и поставить вариться.
- Нарезать картофель на небольшие кусочки, а капусту мелко нашинковать. Когда мясо и фасоль сварятся, добавить туда картофель и капусту.
- Лук нарезать кубиком, свеклу и морковь натереть. Далее выложить на сковороду и обжаривать на растительном масле до готовности. Добавить томатную пасту и потушить еще несколько минут.
- Когда картофель и капуста сварятся, добавить в кастрюлю томатную заправку и варить еще 10-15 минут.
- После этого добавить соль, перец и зелень по вкусу. Так борщ будет еще более насыщенным.
- Тепер можно подавать борщ со сметаной и зеленью.
Постный борщ с грибами и черносливом
Ингредиенты:
– картофель – 3 шт;
– лук – 1 шт;
– свекла – 2 шт;
– морковь – 1 шт;
– корень сельдерея – 1 / 3шт;
– чернослив – 10 шт;
– грибы сушеные – 50 г
– капуста белокочанная – 400 г;
– 3 зубчика чеснока;
– лист лавровый – 2 шт;
– томатная паста – 2 ст.л;
– масло – 2 ст.л;
– уксус – 1/2 ст.л.;
-сахар – 1/2 ч.л;
– соль, перец и сметана по вкусу;
Как приготовить:
- Залить сушеные грибы теплой водой и оставить их на несколько часов.
- Вскипятить воду, почистить лук и свеклу, положить в кипящую подсоленную воду (свеклу разрезать на 4 части). Варить все 20 минут. Далее положить в борщ размоченные и нарезанные грибы. Варить дальше.
- Морковь и сельдерей почистить, помыть и нарезать соломкой. Немного обжарить на сковороде с маслом и добавить в борщ.
- Положить в борщ нарезанный картофель. Еще через 10 минут добавить нашинкованную капусту и лавровые листья.
- В то же время из борща достать свеклу, дать ей немного остыть и натереть. Снова положить в кастрюлю.
- Приготовить заправку. На сковороду влить 1 ст. ложку масла и обжарить мелко нарезанный чеснок, добавить томатную пасту и полстакана воды, уксус, соль и сахар. Все вместе хорошо размешать и прогреть в течение нескольких минут. Вылить заправку в борщ. Положить чернослив без косточек, дать борщу один раз закипеть и варить на очень медленном огне 15-20 минут.
- В конце приготовления удалить лук и лавровые листья.
- Добавить сметану по вкусу.
Украинский борщ с копченым салом
Ингредиенты:
– говядина или свинина на кости – 500 г;
– капуста – 300 г;
– сало копченое – 200 г;
– картофель 7-8 шт .;
– помидоры – 3 шт .;
– перец сладкий болгарский – 2 шт .;
– морковь – 2 шт .;
– свекла – 1 шт .;
– лук репчатый – 2 шт .;
– томатная паста – 2 ст.л .;
– сахар – 1 ст.л .;
– чеснок – 1 зубчик;
– зелень;
– соль.
Как приготовить:
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- Хорошо вымыть говядину или свинину с косточкой. Залить водой, варить до готовности. Очищенную свеклу нарезать соломкой. Разогреть на сковороде растительное масло, добавить нарезанный репчатый лук, морковь и свеклу, все жарить до готовности.
- Добавить нарезанную мякоть помидора без кожицы, томатную пасту, перемешать. Влить стакан бульона, всыпать нарезанный сладкий болгарский перец и сахарный песок. Массу погасить в течение 10 минут.
- Очистить картофель и варить в бульоне почти до готовности. Нашинковать капусту, всыпать в борщ, затем добавить обжаренные овощи, посыпать зеленью и дать покипеть пять минут.
- Порезать и обжарить кусочек копченого сала, затем добавить в борщ вместе с раздавленным зубчиком чеснока. Выключить огонь и дать настояться блюду несколько минут под крышкой.
- Подавать со сметаной.
Смотрите премьеру кулинарной программы «Перше, друге та компот» с Виктором Бронюком в эфире ICTV уже в эту субботу в 8:30.Также по теме: Виктор Бронюк раскроет секрет вкусного борща Как укрепить иммунитет? Рецепт от Виктора Бронюка БРОНЮК ПРИГОТОВИТ ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И КОМПОТ НА ICTV