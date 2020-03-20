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Главная / «Перше, друге та компот»: ТОП-3 рецепта украинского борща / 20.03.2020 15:30
20.03.2020 15:30
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«Перше, друге та компот»: ТОП-3 рецепта украинского борща


Уже в эту субботу в 8:30 в эфире ICTV состоится премьера первого в истории телеканала кулинарного шоу «Перше, друге та компот». Ведущий программы Виктор Бронюк обещает порадовать зрителей вкусными, а главное простыми в приготовлении блюдами. Накануне долгожданной премьеры, делимся с вами лучшими рецептами блюда, которым гордится каждый украинец.

Классический борщ с фасолью и мясом

Ингредиенты:

– свинина – 300-400 г;

– картофель – 5-6 шт;

– свекла – 2 шт;

– лук – 1 шт;

– морковь – 1 шт;

– белокочанная капуста – 500 г

– фасоль – 200 г (можно и консервированную);

– томатная паста – 2 ст.л;

– соль, перец, зелень и сметана по вкусу;

Как приготовить:

  1. Предварительно замочить фасоль на 7-8 часов, если используете свежую.
  2. Нарезать свинину на кусочки и выложить в кастрюлю с водой. Туда же добавить фасоль и поставить вариться.
  3. Нарезать картофель на небольшие кусочки, а капусту мелко нашинковать. Когда мясо и фасоль сварятся, добавить туда картофель и капусту.
  4. Лук нарезать кубиком, свеклу и морковь натереть. Далее выложить на сковороду и обжаривать на растительном масле до готовности. Добавить томатную пасту и потушить еще несколько минут.
  5. Когда картофель и капуста сварятся, добавить в кастрюлю томатную заправку и варить еще 10-15 минут.
  6. После этого добавить соль, перец и зелень по вкусу. Так борщ будет еще более насыщенным.
  7. Тепер можно подавать борщ со сметаной и зеленью.

Постный борщ с грибами и черносливом

Ингредиенты:

– картофель – 3 шт;

– лук – 1 шт;

– свекла – 2 шт;

– морковь – 1 шт;

– корень сельдерея – 1 / 3шт;

– чернослив – 10 шт;

– грибы сушеные – 50 г

– капуста белокочанная – 400 г;

– 3 зубчика чеснока;

– лист лавровый – 2 шт;

– томатная паста – 2 ст.л;

– масло – 2 ст.л;

– уксус – 1/2 ст.л.;

-сахар – 1/2 ч.л;

– соль, перец и сметана по вкусу;

Как приготовить:

  1. Залить сушеные грибы теплой водой и оставить их на несколько часов.
  2. Вскипятить воду, почистить лук и свеклу, положить в кипящую подсоленную воду (свеклу разрезать на 4 части). Варить все 20 минут. Далее положить в борщ размоченные и нарезанные грибы. Варить дальше.
  3. Морковь и сельдерей почистить, помыть и нарезать соломкой. Немного обжарить на сковороде с маслом и добавить в борщ.
  4. Положить в борщ нарезанный картофель. Еще через 10 минут добавить нашинкованную капусту и лавровые листья.
  5. В то же время из борща достать свеклу, дать ей немного остыть и натереть. Снова положить в кастрюлю.
  6. Приготовить заправку. На сковороду влить 1 ст. ложку масла и обжарить мелко нарезанный чеснок, добавить томатную пасту и полстакана воды, уксус, соль и сахар. Все вместе хорошо размешать и прогреть в течение нескольких минут. Вылить заправку в борщ. Положить чернослив без косточек, дать борщу один раз закипеть и варить на очень медленном огне 15-20 минут.
  7. В конце приготовления удалить лук и лавровые листья.
  8. Добавить сметану по вкусу.

Украинский борщ с копченым салом

Ингредиенты:

– говядина или свинина на кости – 500 г;

– капуста – 300 г;

– сало копченое – 200 г;

– картофель 7-8 шт .;

– помидоры – 3 шт .;

– перец сладкий болгарский – 2 шт .;

– морковь – 2 шт .;

– свекла – 1 шт .;

– лук репчатый – 2 шт .;

– томатная паста – 2 ст.л .;

– сахар – 1 ст.л .;

– чеснок – 1 зубчик;

– зелень;

– соль.

Как приготовить:

    1. Хорошо вымыть говядину или свинину с косточкой. Залить водой, варить до готовности. Очищенную свеклу нарезать соломкой. Разогреть на сковороде растительное масло, добавить нарезанный репчатый лук, морковь и свеклу, все жарить до готовности.
    2. Добавить нарезанную мякоть помидора без кожицы, томатную пасту, перемешать. Влить стакан бульона, всыпать нарезанный сладкий болгарский перец и сахарный песок. Массу погасить в течение 10 минут.
    3. Очистить картофель и варить в бульоне почти до готовности. Нашинковать капусту, всыпать в борщ, затем добавить обжаренные овощи, посыпать зеленью и дать покипеть пять минут.
    4. Порезать и обжарить кусочек копченого сала, затем добавить в борщ вместе с раздавленным зубчиком чеснока. Выключить огонь и дать настояться блюду несколько минут под крышкой.
    5. Подавать со сметаной.

Смотрите премьеру кулинарной программы «Перше, друге та компот» с Виктором Бронюком в эфире ICTV уже в эту субботу в 8:30.

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Теги: перше друге і компот, прем'єра ictv
20.03.2020 15:30



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