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Главная / Премьера фильма «Толока»: 5 интересных фактов в цифрах / 05.03.2020 11:00
05.03.2020 11:00
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Премьера фильма «Толока»: 5 интересных фактов в цифрах


Украинский фильм «Толока», снятый по мотивам баллады Тараса Шевченко выходит на широкий экран 12 марта. По случаю долгожданной премьеры, мы собрали 5 интересных фактов в цифрах о фильме.

  1. На съемках было задействовано более 70 лошадей, 30 конных каскадеров и 40 всадников.
  2. Самый длинный съемочный день длился от восхода до захода солнца. Съемки проходили в поселке Стеблев Черкасской области у реки Роси. В тот день на съемочной площадке находилось более 100 членов съемочной группы и 150 актеров массовых сцен.
  3. Продолжительность съемочного периода фильма «Толока» – 5 лет, 5 месяцев и 14 дней. А если добавить сюда 46 лет от начала замысла, то получается почти 52 года!
  4. Госкино взяло на себя 98,02% расходов на производство.
  5. Официальный трейлер фильма «Толока» всего за 10 дней собрал более 500 тысяч просмотров. Сейчас эта цифра достигла отметки 1,8 миллиона!

Смотрите фильм «Толока» Михаила Ильенко в широком украинском прокате с 12 марта.

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Теги: прем'єра фільму
05.03.2020 11:00



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