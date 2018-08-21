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Главная / «Полицейская академия» ТОП-7 забавных фактов о фильмах / 21.08.2018 11:27

«Полицейская академия» ТОП-7 забавных фактов о фильмах

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Одной из самых популярных комедий прошлого века безусловно является «Полицейская академия». И это неудивительно, ведь в фильмах сконцентрировано невероятное количество культовых шуток, неловких ситуаций и колоритных персонажей. На этой неделе ICTV предлагает зрителям насладиться этим шедевром мировой комедии, а также узнать топ-7 самых забавных фактов о съемках.

  • Интересно, что сюжет фильма родился совершенно случайно. Однажды сценарист Нил Израэл провел ночь в полицейском «обезьяннике» и в отместку за это решил написать сценарий комедии, где бы полицейские постоянно попадали в самые смешные и курьезные ситуации.
  • Режиссеру постоянно приходилось уговаривать певицу Мэрион Рэмси, которая сыграла кадета Лаверн Хукс, одевать парик и резиновые подушки, чтобы ее писклявый персонаж выглядел еще более комедийным. Актриса все время надеялась, что ее Лаверн Хукс наконец похудеет и станет красивой, но этого не случилось и зрители помнят Мэрион только в одном образе.
  • Во второй части фильма, в кадр попадает телефонная будка с российскими нецензурными надписями.

«Полицейскую академию» снимали в здании заброшенной психиатрической больницы.

  • Довольно часто актеры Скотт Томпсон и Брент фон Хофман носили специальные парики, поскольку сначала было снято много эпизодов, где кадетам уже обрили головы, а потом оказывалось, что остались отдельные сцены с их участием еще во время прибытия в Академию.
  • В одной из сцен, где комендант Лассард с кадетами убегают от толпы, они ударяются в грузовик с мясом, где написано «Maslansky’s Bologna». Это шуточная отсылка в сторону одного из продюсеров фильма Пола Маслански.
  • Основным принципом работы над фильмом стала импровизация. Для этого создатели и отобрали в актерский состав большинство комиков, которые могли бы удачно и смешно импровизировать во время съемок. Все актеры имели возможность показать себя, особенно Уинслоу, персонаж которого постоянно создавал забавные звуки.


Смотрите на ICTV все части «Полицейской академии» с 20 по 27 августа:

– «Полицейская академия» в понедельник в 21:30 и пятницу в 11:40;

– «Полицейская академия-2» во вторник в 21:30 и пятницу в 13:30;

– «Полицейская академия-3» в среду в 21:30 и пятницу в 15:17;

– «Полицейская академия-4» в четверг в 21:30 и пятницу в 17:00;

– «Полицейская академия-5» в пятницу в 22:37 и субботу в 20:07;

– «Полицейская академия-6» в субботу в 21:57 и воскресенье в 20:37;

– «Полицейская академия-7» в воскресенье в 22:21 и 27 августа в 17:00.

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Теги: Поліцейська академія, Супертато - Чоловіче кіно, фільми ICTV
21.08.2018 11:27
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