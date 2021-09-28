Война клыков и когтей: Все самое интересное о франшизе «Другой мир»

С этого вторника на телеканале ICTV стартует показ всех фильмов франшизы «Другой мир». Это история о многовековой борьбе вампиров и оборотней, которые живут бок о бок рядом с людьми. Предлагаем узнать больше интересных и неожиданных фактов о всех пяти фильмах серии.

Первый фильм серии «Другой мир» (вторник, 23:45) вышел еще в 2003 году. В главной роли вампирши Селин в нем засветилась популярная в «нулевых» актриса Кейт Бекинсейл. По сюжету героиня является членом вампирского ковена, а также состоит в элитном отряде «Вестников смерти», иными словами убийц. Она вместе со своими коллегами ведет борьбу с заядлыми кровными врагами вампиров — оборотнями, или как их называют в этой вселенной — ликанами (от «ликантропия» — прим. ред.).

Однажды Селин обнаруживает тайное логово врага, а также замечает, что его приспешники следят за простым смертным человеком Майклом. Ради того, чтобы узнать мотивы своих недругов, вампирша спасает человека, что влечет за собой раскрытие тайного заговора, уходящего корнями далеко в историю, ну и конечно же завязку главной любовной линии франшизы.

Во втором фильме, после окончания повествования первого, продолжается история Селин и Майкла. Они все еще вместе и все также подвергаются опасностям. В фильме «Другой мир: Эволюция» (среда, 23:45), их главнейшим врагом становится первородный вампир Маркус, который намерен отыскать и вернуть к жизни своего родного брата Вильгельма — первого оборотня.

Третий фильм повествует зрителям историю многовекового противостояния вампиров и ликанов. «Другой мир: Восстание ликанов» (четверг, 23:45) переносит нас в более давние времена и рассказывает о том, как вампиры поработили своих врагов и сделали из них своих прислужников. Это история об оборотне Люциане, который решил свергнуть диктаторский режим упырей и сплотил вокруг себя не только своих сородичей, но даже дочь его главного вампирского врага. В этой части главная героиня франшизы Селин появляется только в конце фильма, где узнает, кто на самом деле уничтожил ее семью.

Четвертый фильм серии снова возвращает в фокус повествования Селин. По сюжету в «Другой мир: Пробуждение» (суббота, 23:25) она просыпается после 12-летней комы и обнаруживает, что у нее есть 11-летняя дочь, которая является гибридом вампира (50%), ликана (25%) и истинного бессмертного (25%). В четвертом фильме серии смертные стали на тропу войны с вампирами и оборотнями. Люди истребляют их группами, зачищая мир от полчищ существ, которые жили рядом с ними тайно много десятилетий. Главной задачей героини в этой части франшизы будет помешать корпорации создать гибридов суперликанов.

В заключительном фильме серии Селин должна будет сражаться теперь не только со своими извечными врагами, но даже с такими же вампирами, как она сама. В фильме «Другой мир: Кровная месть» (23:05), героиня будет вынуждена бежать от преследований и даже умереть?..

Интересные факты о серии фильмов «Другой мир»:

На съемочной площадке фильма Кейт Бейкинсейл познакомилась со своим будущим мужем, выступавшим во франшизе в роли режиссера — Леном Уайзманом. Они прожили вместе с 2004 по 2016 год (официальный развод пары состоялся в 2019 году). Что примечательно, в 2016 году состоялся показ финальной картины франшизы. Так что, прошли съемки, а с ними и любовь, видимо.

Кстати, в этой серии фильмов, Кейт Бекинсел снималась сразу с двумя своими ныне уже экс-возлюбленными. На момент съемок первого фильма она уже рассталась с актером Майклом Шином, сыгравшем одну из главных ролей в первых фильмах франшизы. Хотя актеры и расстались, но сохранили прекрасные отношения ради своей общей дочери.

К слову, дочь Бекинсейл также появляется в фильмах. Она играет маленькую Селин во второй части «Другой мир: Эволюция».

Актриса Кейт Бекинсейл очень хорошо владеет русским языком, так как изучала литературу и язык в Оксфорде. Такие таланты актрисы вылились в то, что в финальном фильме саги, героиня актрисы несет самовар наполненный кровью.

До начала съемок франшизы, Кейт Бекинсейл никогда не занималась спортом, единоборствами и в целом актриса не любит держать в руках оружие. Впрочем, глядя на ее работу в кадре, это весьма сложно поверить.

Смотрите все части франшизы «Другой мир» на этой неделе на телеканале ICTV.

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