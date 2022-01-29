Интересные факты о фильмах «S.W.A.T.»: воскресный кинопоказ на ICTV

В воскресенье с 20:55 на ICTV покажут два фильма: «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» и «S.W.A.T.: Перекрестный огонь». Предлагаем узнать больше нового об этом кино в нашем материале.

Актеры тренировались с реальным оружием

Прежде всего стоит отметить, что подразделение S.W.A.T. пользуется особым уважением среди всего спецназа. Для того чтобы в него попасть нужно пройти многочасовое обучение и тренировки, а за малейшую ошибку могут уволить или даже предоставить более жесткое наказание. Именно поэтому, для того, чтобы полноценно прочувствовать то, что испытывают спецназовцы в S.W.A.T., исполнители главных ролей до начала съемок проводили много тренировок с настоящим боевым оружием.

Съемочная группа уничтожила реальное здание

Фильм стартует со сцены в банке, где происходит штурм. При этом здание, которое использовалось для этих сцен было вполне реальным, но планировалось под снос, так что власти Лос-Анджелеса без проблем отдали его на растерзание съемочной команде. А уж те постарались на славу.

Во время съемок в тюрьме заключенные мешали группе

Концовка фильма разворачивается в тюрьме штата Калифорния в пустыне. Во время съемок этого эпизода, некоторые охранники тюрьмы вынуждены были укрыться в том крыле здания, где происходили съемки из-за заключенных. Там они просидели три часа, пока ситуация не стабилизировалась. После этого и съемки и работа охранников возобновились.

Главного героя должен был сыграть Шварценеггер

Известно, что главная роль писалась специально под Арнольда Шварценеггера, который в 2003 году как раз был на волне популярности после «Терминатора». Однако вскоре сценаристы и режиссер решили дать шанс проявить себя более молодому составу и поэтому в фильме появились Сэмюэл Л. Джексон, Колин Фаррелл и Мишель Родригес, ранее не рассматриваемые на роли.

Фильм сняли по одноименному сериалу

Мало кто знает, но фильм стал ремейком сериала «S.W.A.T.», который выходил в эфир в 1975-1976 годах. К слову, очевидно, это телешоу было настоящим хитом, так как в 2017 году его вновь возродили именно в формате сериала. Его и по сей день транслируют на американском телевидении.

Не пропустите фильмы «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» и «S.W.A.T.: Перекрестный огонь» на ICTV в воскресенье с 20:55.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.