«Терминатор»: история создания, интересные факты и как изменились актеры. Кино на ICTV

В эти выходные на телеканале ICTV пройдет показ четырех фильмов из культовой серии «Терминатор». Читайте все о одной из самых знаменитых франшиз мира в нашем материале.

История создания

Первый фильм, положивший начало легендарной киноэпопее увидел свет в 1984 году. «Терминатор» стал революционным фильмом, в котором едва ли не впервые заговорили об опасности искусственного интеллекта и ответственности людей перед своим будущим. Сюжет хорошо знаком даже тем, кто не является поклонником франшизы: ночью посреди обычной улицы Лос-Анжделеса во вспышке света появляется обнаженный мужчина, который оказывается роботом из будущего. Его задача — найти и уничтожить Сару Коннор, ведь именно она в будущем родит сына, способного победить в войне людей и машин.

После успеха первой части франшизы было незамедлительно принято решение продолжать историю о роботах-убийцах из будущего. Во второй части герой Арнольда Шварценеггера кардинально меняется и вместо мстителя из будущего, становится его защитником. Все потому что в первой части ему не удалось убить Сару Коннор, а та в итоге родила сына Джона, который в будущем стал предводителем людей в битве с машинами. Джон из будущего перепрограммировал Терминатора и отправил его снова в прошлое, дабы тот защищал его юного. Вторая часть увидела свет в 1991 году и в ней уже подобревший герой Шварценеггера оберегает молодого Коннора от новой модели робота — собранной из «жидкого металла».

Производством третьей части серии занимался уже не Джеймс Камерон, снявший первых два фильма, а Джонатан Мостоу. Это случилось потому что Камерон, много лет вынашивающий идею о создании третьей части, никак не мог отыскать подходящий сценарий. В то же самое время на горизонте режиссера замаячил другой перспективный проект — «Титаник», которому он стал посвящать все свое свободное время.

«Терминатор: Восстание машин» (сб, 21:40) вышел на экраны в 2003 году. В нем главными героями остались Джон и Терминатор, а антагонистом стал новый робот T-X, особенностью которого является возможность изменять свою внешность.

Четвертая часть серии вышла в кино спустя шесть лет после третьей — в 2009 году. Ее производством занимался уже третий в истории франшизы режиссер Макджи. Все главные действа фильма «Терминатор: Да придет спаситель» (вс, 23:25) происходят в 2018 году в постапокалиптическом мире, переживающем войну людей и машин. В нем живет повзрослевший Джон Коннор, который следует пути, уготованному ему судьбой — возглавляет оставшихся в живых людей в их борьбе с искусственным интеллектом.

Пятый «Терминатор» — и снова новый режиссер. На этот раз Алан Тейлор. В фильме «Терминатор: Генезис» (вс, 20:50) действие разворачивается в 2029 году. Именно в то время суперкомпьютер, управляющий всем искусственным интеллектом отправляет в 1984 год роботов с целью убить Сару Коннор. Таким образом франшиза закрывает временную петлю, открытую в самом начале серии.

Шестая часть франшизы вышла на киноэкранах в 2019 году. «Терминатор: Фатум» (сб, 19:10), снятый уже пятым режиссером Тиммом Миллером, начинает новую главу в истории противостояния людей и машин. Поскольку в предыдущей части история совершила цикл, в шестом фильме действие закручивается вокруг еще более новейшей разработки искусственного интеллекта.

Интересные факты

Режиссер первых двух фильмов Джеймс Камерон утверждает, что идея создания фильма пришла ему во сне. Оказывается, во время съемок другого своего фильма, он заболел и ночью его сильно лихорадило. Высокая температура и другие сопутствующие симптомы родили в его мозгу образ робота, выходящего из огня с ножом в руке. Главный антагонист второй части — робот, способный изменять форму. Его роль исполнил Роберта Патрика, который перед съемками длительное время наблюдал за животными. Благодаря этому ему удалось создать образ идеального хищника: в его актерской игре можно наблюдать повадки акулы, сокола, орлана и других охотников из мира зверей. Над сценарием четвертой части франшизы работал в том числе Джонатан Нолан, брат одного из величайших режиссеров наших дней — Кристофера Нолана. Война машин и людей в третьем фильме должна была начаться в 2003 году, о чем гласил первоначальный слоган кино. Однако из-за политической ситуации на мировой арене, в частности начале противостояний в Ираке, войну в фильме перенесли на год вперед. Четвертый фильм серии стал самым мрачным за историю франшизы, а шестой — самым провальным с точки зрения сборов в кинотеатрах.

Как изменились герои

Не пропустите показ фильмов серии «Терминатор» в эти выходные на телеканале ICTV!

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