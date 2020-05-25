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Главная / Сильвестр Сталлоне:все про культового актера. Кино на ICTV / 25.05.2020 19:06
25.05.2020 19:06
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Сильвестр Сталлоне:все про культового актера. Кино на ICTV


ICTV представляет выходные с Сильвестром Сталлоне и его крутыми напарниками. Смотрите “Наемные убийцы” с Антонио Бандерасом в субботу в 14:25, и “Специалист” с Шэрон Стоун в субботу в 16:45 и в воскресенье в 12:15. Мы собрали для вас полную фильмографию Слая, биографию и самые интересные факты из жизни и карьеры культового актера Голивуда.

Сильвестр Сталлоне – американский актер, режиссер, сценарист и продюсер, извсетный по сериям фильмов “Рокки”, “Рэмбо” та “Неудержимые”.

Фильмография Сильвестра Сталлоне:

Нажмите на название фільма, чтобы прочитать про сюжет и посмотреть видео.

1976 — Рокки
1979 — Рокки-2
1981 — Ночные ястребы
1982 — Рокки-3
1982 — Рэмбо: Первая кровь
1985 — Рэмбо: Первая кровь-2
1985 — Рокки-4
1986 — Кобра
1987 — Изо всех сил
1988 — Рэмбо-3
1989 — Тюряга (Взаперти)
1989 — Танго и Кэш
1990 — Рокки-5
1991 — Оскар
1992 — Стой! Или моя мама будет стрелять
1993 — Скалолаз
1993 — Рарзрушитель
1994 — Специалист
1995 — Судья Дредд
1995 — Наемные убийцы
1996 — Дневной свет
1997 — Полицейськие
2000 — Убрать Картера
2001 — Гонщик
2002 — Детоксикация
2002 — Ангел мести
2003 — Дети шпионов-3: Игра окончена
2004 — Ловкие руки
2006 — Рокки Бальбоа
2008 — Рэмбо-4
2010 — Неудержимые
2012 — Неудержимые-2
2013 — Неудержимый (Пуля в лоб)
2013 — План побега (Подробнее о трилогии)
2013 — Забойный реванш (Гранд реванш)
2014 — Неудержимые-3
2014 — Достань меня, если сможешь
2015 — Крид: Наследние Рокки
2018 — План побега-2 (Подробнее о трилогии)
2018 — Крид-2
2018 — Точка возврата (Игра памяти)
2019 — План побега-3: Дьявольськая станция (Подробнее о трилогии)
2019 — Рэмбо: Последняя кровь

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Биография Сильвестра Сталлоне и 7 интересных фактов про актера

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Сильвестр Сталлоне на Римском кинофестивале, 2012 год. Автор: Alexis | Fickr

Майкл Сильвестр Гарденцио Сталлоне по прозвищу Слай родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке в семье итальянского парикмахера и еврейской общественной активистки. Родители рано развелись и Сильвестр с братом постоянно меняли место проживания – они находились то с отцом, то с матерью, то в приемных семьях.

Интересный факт №7:
Сильвестр Сталлоне родился буквально в Адской кухне – именно так называется родной район актера.

Сильвестра 14 раз выгоняли из школ и среднее образование он завершил в заведении для трудных подростков. В старшей школе он активно занимался спортом – футболом и бодибилдингом. Это позволило ему получить высшее образование – он получил спортивную стипендию и отправился на учебу в Американский колледж в Швейцарии. Именно тогда он параллельно с учебой и тренерской работой начал выступать в театре и даже впервые сыграл роль в кино. Когда Сталлоне вернулся в США, он уже имел твердую цель стать профессиональным актером.

Интересный факт №6:
Характерный вид актера – следствие травмы при рождении. В результате осложнений Сильвестр получил частичный паралич губ, языка та мышц подбородка. Но несмотря на это, искривленный рот и необычное произношение стали визитными карточками Слая!

Актерское образование Сильвестр Сталлоне получил в Университете Майами, после чего вернулся в Нью-Йорк, где его профессиональная карьера шла с трудом – он играл в небольших театральных постановках, имел эпизодические роли в нескольких фильмах и двух сериалах и даже вынужден был играть в “кино для взрослых”.

Интересный факт №5:
Первая главная роль Сталлоне была в порно – в фильме “Вечеринка у Китти и Стада” 1970-го года (в 1976-м фильм был перевыпущен на волне успех “Рокки” под названием “Итальянский жеребец”).

Одно из первых актерских резюме Сильвестра Сталлоне. Источник: sylvesterstallone.com

Успех пришел к Сталлоне после фильма “Рокки” – спортивной драмы о средних возможностях боксере и вышибалы у полукриминальных дельцов. Сценарий ленты написал сам Сталлоне и продал продюсерам его с условием, что главную роль исполнит сам. После тяжелых переговоров кинокомпания согласилась.

Интересный факт №4:
Перед успехом “Рокки” Сталлоне жил в нищете. Он даже был вынужден продать свою любимую собаку за 50 долларов. После получения гонорара за фильм, он с трудом вернул себе друга назад – за 3 тысячи долларов.

Фильм превзошел любые ожидания его создателей – он стал самым прибыльным фильмом года в США, доход в 225 раз превысил бюджет ленты (заработал в прокате свыше 225 миллионов доларров), был номинирован на 10 наград и получил три премии “Оскар” – Лучший фильм, Лучшая режиссура и Лучший монтаж.

 

 

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Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

Интересный факт №3:
Из-за низкого бюджета фильма в эпизодических ролях “Рокки” снимались родственники и знакомые Сталлоне.

Успех фильма превратил Сильвестра Сталлоне в кинозвезду, а “Рокки” – в успешную кинофраншизу, которая теперь состоит из 8 успешных фильмов, над сценарием каждого из которых работал сам Слай. Именно благодаря успеху “Рокки” Сталлоне пригласили на главную роль в фильм “Рэмбо: Первая кровь”.

Интересный факт №2:
Сталлоне хоть и не боксер, но официально заведен в Международный зал боксерской славы – за невероятный вклад в популяризацию этого вида спорта.

 

Sylvester Stallone

Сильвестр Сталлоне на Comic Con, 2010 год. Автор: Gage Skidmore | Flickr

За свою карьеру Сильвестр Сталлоне снялся в десятках фильмов – от  невероятно успешных до откровенно провальных. Но после любого падения он всегда возвращался на волне нового успеха и любви кинозрителей. Последнее такое триумфальное возвращение он совершил с трилогией “Неудержимые”. Сейчас Сильвестр Сталлоне продолжает активно сниматься и продюсировать фильмы. Среди последних его работ три фильма “План побега”, а также подготовка съемок продолжения кинофраншиз “Рокки” (“Крид”) и “Неудержимые” (спин-офф про Кристмаса, героя Джейсона Стейтема).

Интересный факт №1:
Трамп предлагал Сталлоне возглавить Национальный фонд искусств и гуманитарних наук, но актер отказался.

 

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Личная жизнь

Сильвестр Сталлоне женат в третий раз. От первого брака (1974-1985) с актрисой Сашей Зак родилось двое сыновей: Сейдж (умер в 2012 году) и Серджио. Второй женой (1985-1987) была модель Бригитта Нильсен. В 1997 женился в третий раз – на модели Дженнифер Флавин. У пары три дочери – София, Систин и Скарлет.

 

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Теги: Усе про актора
25.05.2020 19:06



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