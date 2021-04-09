«Люди Икс» на ICTV: все о серии фильмов

Телеканал ICTV готовит для своих зрителей три фантастических уикенда подряд вместе с одной из самых популярных супергеройских киносерий мира «Люди Икс».

История франшизы, интересные факты, трейлеры и, главное, когда же можно посмотреть фильмы на ICTV – читайте далее в материале. Мы собрали для вас самую интересную информацию о вселенной, главными героями которой являются люди-мутанты с невероятными силами.

«Люди Икс» – это серия фантастических фильмов, основанная на одноименных комиксах Marvel Comics. Интересно, что комиксы о «Людях Икс» хотели экранизировать еще в 80-х, а компания Marvel даже проводила переговоры с Джеймсом Кэмероном, однако он недостаточно заинтересовался этим проектом. Лишь когда в конце 90-х на канале Fox Kids вышел успешный мультсериал «Люди Икс», студия приобрела права на съемки полнометражного фильма и продюсер Лорен Шулер Доннер немедленно принялась за работу.

Сейчас франшиза занимает 7-е место в списке самых прибыльных киносерий с общим сбором в более 6 миллиардов долларов и состоит из 13-ти фильмов «Люди Икс» (2000), «Люди Икс-2» (2003), «Люди Икс: Последняя битва »(2006),« Люди Икс: Росомаха »(2009),« Люди Икс: Первый класс »(2011),« Росомаха: Бессмертный »(2013),« Люди Икс: Дни минувшего будущего »(2014), «Дэдпул» (2016), «Люди Икс: Апокалипсис»(2016), «Логан» (2017), «Дэдпул-2»(2018), «Люди Икс:Темный Феникс» (2019) и «Новые Мутанты» (2020).



«Люди Икс» (2000)

Начало истории о людях-мутантах знакомит нас с профессором Ксавьером (Патрик Стюарт), который организовал собственную школу для одаренных детей. В каждом из них есть «Ген-X», а это значит, что этим людям суждено кардинально изменить картину мира. Однако в Ксавьера есть враг – мутант Магнето (Иэн Маккеллен), который собрал свою команду и пытается захватить власть над всем миром.

Фильм режиссера Брайана Сингера «Люди Икс» вызвал настоящий фурор, заработал около 300 миллионов долларов и возродил интерес зрителей к супергероике. Такой успех заставил создателей не просто немедленно взяться за работу второй части, а создать трилогию, которую в случае дальнейшего успеха дополнить спин-оффамы отдельных персонажей.



«Люди Икс-2» (2003)

Во второй части появляется новый противник Людей Икс – полковник Страйкер. После нападения на школу Ксавьера людей Страйкера, Людям Икс ничего не остается, как объединиться с мутантами Магнето и нанести встречный удар агрессивной врагу.

«Люди Икс-2» даже превзошли первую часть и заработали в мировом прокате более 400 миллионов долларов, поскольку фильм оказался еще более зрелищным, масштабным и с большим количеством новых персонажей-мутантов. Однако кинокомпанию 20th Century Fox ждал сюрприз: Брайан Сингер покинул проект, ведь получил предложение снять «Возвращение Супермена». Режиссером фильма «Люди Икс: Последняя битва» стал Бретт Рэтнер.



«Люди Икс: Последняя битва» (2006)

Здесь появляется сразу две сюжетные линии. Джин воскресает в образе темного Феникса и вынуждена теперь бороться с новой сущностью, которая поселилась в ней. Магнето снова хочет отомстить человечеству и даже уговаривает Джин присоединиться к своему Братству. Тем временем становится известно, что человечество изобрело лекарства, способные «вылечить» суперспособности. Теперь между Братством Магнето, Людьми Икс и человечеством наступает момент решающей битвы.

Фильм получил достаточно смешанные отзывы и едва окупил себя. Зрители относительно холодно приняли третью часть из-за чрезмерной концентрации экшена и бездушного отношения к героям. Именно поэтому студия отклонила идею снимать четвертый фильм, а взялась за спин-оффы о Росомахе. Новым режиссером стал Гэвин Худ.



«Люди Икс: Росомаха. Начало» (2009)

«Люди Икс: Росомаха» – это первый спин-офф вселенной «Люди Икс», который рассказывает о прошлом одного из самых популярных персонажей киносерии – Росомахе. Здесь показаны основные жизненные этапы главного героя от 1845 года, когда в достаточно юном возрасте Росомаха открыл в себе суперспособности и до момента, когда он попал в школу профессора Икс.

О том, каким должно быть прошлое Росомахи – очень долго не могли прийти к единому мнению сценаристы, режиссер и руководство. К тому же, незадолго до премьеры в интернет проникла рабочая версия фильма с недоработанными спецэффектами. Эту версию успели скачать более 4,5 миллионов человек. Все это повлияло на то, что в прокате «Люди Икс: Росомаха» собрал значительно меньше, чем ожидали создатели.



«Люди Икс: Первый класс» (2011)

Это первая часть новой трилогии, которая отправляет нас в 60-е годы двадцатого века, чтобы узнать о молодости мутантов и как была основана команда Людей Икс. Главные персонажи здесь – Чарльз Ксавьер и Эрик Леншер, которые в будущем станут врагами.

Режиссером фильма стал Мэтью Вон, а к актерскому составу присоединились Джеймс Макэвой (молодой Ксавьер), Майкл Фассбендер (Эрик Леншер) и Дженнифер Лоуренс в роли Мистик. Зрители и критики высоко оценили такие изменения и «Первый класс» вернул успех «Людей Икс-2».



«Росомаха: Бессмертный» (2013)

Во втором фильме о Росомахе развитие истории происходит в Японии после событий «Последней битвы». Логан покинул школу Ксавьера, стал отшельником, потерял свои суперспособности и вынужден теперь бороться с врагами как простой смертный.

Режиссер Джеймс Мэнголд учел критику предыдущей части и сделал этот фильм более динамичным и насыщенным зрелищными битвами, а самое главное, он заставил зрителей сопереживать теперь уже смертному Логану. «Росомаха: Бессмертный» заработал в прокате более 400 миллионов долларов, а компания Fox сразу же начала переговоры о третьем фильме, который вышел в 2017 году.



«Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014)

Здесь события происходят сразу в двух временных промежутках – 2023 и 1973 годах. В будущем мутантов уничтожают Стражи, которые научились копировать их способности. Единственная надежда для мутантов выжить – предотвратить те фатальные события, которые привели к появлению роботов. Для этого команда Икс отправляет в прошлое Росомаху.

Главный злодей фильма – Боливар Траск, которого сыграл Питер Динклэйдж (Тирион Ланистер «Игра Престолов»). Появляются здесь также как герои оригинальной трилогии, так и новое поколение. Режиссером снова стал Брайан Сингер и довольно успешно, ведь фильм собрал множество положительных отзывов, еще больше фанатов киносерии и кассовые сборы более 746 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов.



«Дэдпул» (2016)

Это второй спин-офф вселенной «Люди Икс» и первый фильм, основанный на комиксах MARVEL. К тому же, это первый фильм во франшизе с возрастным ограничением «18+».

Персонаж Дэдпула появился еще в фильме «Люди Икс: Росомаха», но ни фанатам, ни самому Райану Рейнольдсу не понравилась такая версия и он требовал перезапуска персонажа в отдельном фильме. И через 7 лет на большие экраны вышла история о больном раком бывшем спецназовце Уэйде Уилсоне, который в результате опасного эксперимента получает суперспособности.

«Дэдпул» – входит в категорию фильмов, в успех которого не слишком верили. Однако режиссер Тим Миллер снял очень драйвовый и смешной фильм, который сразу же получил всенародную любовь и заоблачные прибыли – более 780 миллионов долларов при бюджете всего в 58 миллионов!



«Люди Икс: Апокалипсис» (2016)

После высоко оцененного критиками «Люди Икс: Дни минувшего будущего» режиссер Брайан Сингер с большим энтузиазмом взялся за работу над новой частью о мутантах.

События фильма «Люди Икс: Апокалипсис» происходят в 1983 году – через 10 лет после событий в «Днях минувшего будущего». Именно тогда проснулся Апокалипсис – самый древний из рода мутантов. Он настолько разочаровался в новом мире, что решил истребить все человечество. Теперь Людям Икс предстоит найти способ, как преодолеть сильного врага.

Кстати, роль главного злодея мог сыграть Том Харди, но в итоге роль Апокалипсиса досталась Оскару Айзеку ( «Звездные войны»).



«Логан» (2017)

Это третий и последний фильм о Росомахе, а также самый печальный фильм франшизы. Здесь мы видим старого Логана и старого профессора Икс, которые оба очень больные и хотят покоя, но противостояние врагам для них еще не заканчиваются. Впервые в проекте появляется персонаж Лоры Кинни, известной как мутант Икс-23. Это дочь Росомахи, которую преследуют военные и ей надо непременно помочь.

Фильм режиссера Джеймса Мэнголда получил высокую оценку критиков, номинацию на «Оскар» за «лучший адаптированный сценарий», кассовые сборы около 620 миллионов и любовь зрителей. Преданных фанатов, которые с самого начала следят за киновселенной Людей Икс – этот фильм растрогает до самых глубоких струн души.



«Дэдпул-2» (2018)

Продолжение истории о харизматичном и саркастическом супергерое вселенной Marvel – Дэдпуле. Он сталкивается с жестоким суперсолдатом из будущего, который охотится за мальчиком с чрезвычайными способностями. Чтобы защитить ребенка от него, Дэдпул собирает команду «Сила Икс» и готов применять в борьбе против врага свои грязные приемы.

Режиссер Дэвид Литч добавил во вторую часть еще больше персонажей, масштабных сцен сражений и, конечно же, юмора на любые деликатные темы. «Дэдпул-2» даже побил рекорды предыдущего фильма по кассовым сборам и собрал более 785 миллионов долларов. Среди лент категории R «Дэдпул-2» уступает только «Джокеру» Тодда Филипса.



«Люди Икс: Темный Феникс» (2019)

Это двенадцатый фильм серии «Люди Икс», автором и режиссером которого является Саймон Кинберг.

«Люди Икс: Темный Феникс» отправляет в 1992 год – в период, когда Джин Грей перевоплощается в Темного Феникса. В процессе борьбы с новой сущностью, Джин выходит за пределы контроля, раскалывает семью Икс и даже угрожает уничтожить планету.

Фильм получил достаточно противоречивые отзывы. Большую роль здесь сыграл предсказуемый сюжет, поскольку историю Джин Грей зрители уже знали до этого. Однако «Темного Феникса» стоит посмотреть хотя бы ради замечательной игры Софи Тернер и хорошо знакомых, любимых персонажей, которых воплотили Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс и другие.

Когда смотреть фильмы на ICTV?

Суббота, 10 Апреля:

16:50 – «Люди Икс»;

19:10 – «Люди Икс-2»;

21:40 – «Люди Икс: Последняя битва».

Воскресенье, 11 апреля:

21:15 – «Люди Икс: Начало. Росомаха»;

23:25 – «Логан: Росомаха».

Суббота, 17 Апреля:

19:10 – «Люди Икс: Первый класс»;

21:40 – «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Воскресенье, 18 апреля:

21:15 – «Люди Икс: Темный Феникс»;

23:40 – «Росомаха: Бессмертный»;

Суббота, 24 Апреля:

19:10 – «Люди Икс: Апокалипсис»;

22:00 – «Дэдпул»;

00:05 – «Дэдпул-2».

Фото: IMDb

Юлия Мазур

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