«Джек Ричер»: малоизвестные факты про боевик с Томом Крузом

В эту субботу в 19:10 и 21:50 на телеканале ICTV пройдет показ двух фильмов серии «Джек Ричер» с Томом Крузом в главной роли. В преддверии показа мы собрали самые интересные малоизвестные факты о франшизе в одном материале.

Фильм снят по книге и в ней главный герой — совершенно другой

Немногие в курсе, что фильм «Джек Ричер» — экранизация книги «Один выстрел», американского автора Ли Чайлда. Этот роман является девятой по счету книгой о бывшей военном Джеке Ричере. Большинство поклонников этой истории, которые успели прочитать книгу до ее экранизации, были крайне возмущены тем фактом, что на роль главного героя был взят Том Круз. Дело в том, что по книге Джек был высоким раскачанным блондином, в то время, как Том низкий, менее крепко сложен и брюнет. Тем не менее, даже сам автор неоднократно положительно высказывался о работе Круза, говоря, что ставит в приоритет его способность передать характер героя, нежели внешние сходства.

Том Круз выполнял трюки на площадке сам

Как известно, этот американский актер является не иначе, как настоящим адреналиноманом. Это он успел доказать всему миру в культовой франшизе «Миссия невыполнима» — к слову, недавно мы рассказали о самых опасных трюках Тома Круза в этой серии фильмов. В экранизации «Джека Ричера» актер снова пожелал исполнять все трюки самостоятельно. По большей части трюки касались вождения авто, в чем Круз также весьма большой профессионал. В одной из сцен его автомобиль врезается в бочки и глохнет, но актер очень быстро справляется с авто и продолжает движение. Сцену должны были переснимать, но режиссеру так понравилась оперативность Круза, что она вошла в финальный монтаж картины.

Автор книги о Джеке Ричере также появился в фильме

В первой части франшизы, где герой Тома Круза и героиня Розамунд Пайк находятся в полицейском участке, зрители могут наблюдать автора оригинального произведения, на основе которого и сняли кино. Ли Чайлд исполнил в фильме небольшую роль, так называемое камео, — появление героя на пару минут экранного времени. Он просто сидел в кадре и наблюдал за диалогом главных героев.

У Джека Ричера могло быть другое лицо

Посколько, как уже упоминалось ранее, внешность книжного Ричера и Тома Круза разительно отличается, на главную роль во франшизе изначально пробовались другие голливудские актеры. Едва ли не основными кандидатами выступали Брэд Питт и Хью Джекман. Но не только они. Вообще, еще за четыре года до начала производства первого фильма, возможностью экранизации книг Ли Чайлда активно интересовался Дуэйн Джонсон. Он является поклонником творчества автора и хотел самостоятельно спродюсировать фильм по его книгам, естественно, с собой в главной роли. Но тогда ему пришлось отказаться от затеи из-за обязательств по другим контрактам. А вы как считаете, был бы ли другой Джек Ричер таким же убедительным?

Действия второго фильма разворачиваются спустя девять книг

Как мы уже выяснили, первый фильм был экранизирован по девятой книге о Джеке Ричере из серии американского писателя Ли Чайлда. Ожидаемо, что в картине-продолжении должно повествоваться о событиях следующей книги, но нет. Фильм «Джек Ричер: Никогда не возвращайся» — экранизация аж восемнадцатой книги автора. Это означает, что авторы фильма создавали картину, следуя вовсе не книжной логике. Писатель выпустил эту часть в 2013 и тогда же свет увидела и девятнадцатая книга о приключениях Ричера. К слову, на данный момент Ли Чайлд выпустил целых двадцать четыре книги о своем герое, крайняя из которых вышла в 2019 году.

Смотрите фильмы «Джек Ричер» и «Джек Ричер: Никогда не возвращайся» в субботу в 19:10 и 21:50!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.