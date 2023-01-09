Неделя «Форсажа» на ICTV2: все о серии фильмов

Кино на ICTV2 подготовило для своих зрителей неделю зрелищных экстремальных гонок и брутальных мужских разборок во главе с Вином Дизелем, Полом Уокером и Двейном Джонсоном!

Мы собрали для вас самое интересное о всей серии фильмов «Форсаж».

История франшизы «Форсаж» началась еще 19 лет назад и постепенно превратилась в огромную долговременную серию фильмов, которая на сегодняшний день насчитывает 8 полнометражных и 2 короткометражные фильмы. Кроме того, это наиболее прибыльная франшиза студии «Universal», общемировые кассовые сборы которой составляют более 5,9 миллиардов долларов!

Весной прошлого года должен был выйти в прокат «Форсаж-9», однако из-за пандемии коронавируса премьеру в США перенесли на 2 апреля 2021 года. Соответственно еще на год, а именно на 2 апреля 2022 года, перенесли премьеру юбилейной десятой части. Сюжет картины пока неизвестен, однако в главных ролях мы увидим главную звезду серии фильмов — Вина Дизеля, а также Дуэйна Джонсона.

«Форсаж» — (2001)

По словам режиссера Роба Коэна, на создание фильма его вдохновила статья о стритрейсерах Нью-Йорка из журнала «Vibe» 1998 года. В ней рассказывалось о незаконных уличных гонках, которые проводились в Нью-Йоркском районе Куинс.

А непосредственно началось все в 2001 году с истории о полицейском Брайане О’Коннере в исполнении Пола Уокера.

Брайан — полицейский, работающий под прикрытием. Его цель — быть принятым в автобанду легендарного уличного гонщика Доминика Торетто (Вин Дизель), которого подозревают в организации преступных нападений. Но подружившись с Домиником, Брайан постепенно начинает забывать о своей миссии. Однако главный герой должен выбрать: дружба или обязанность полицейского?

«Двойной форсаж» — (2003)

После успешных кассовых сборов первой части (а именно 270 миллионов долларов при смете более 38 миллионов!), продолжение франшизы недолго заставило себя ждать. И уже в 2003 году на экраны вышел «Двойной форсаж», но без Вина Дизеля. Это единственный фильм серии, в котором не снимался актер, ведь ему как бы не понравился сценарий. Однако в действительности Дизель и студия «Universal» на тот момент не смогли договориться о гонораре звезды «Форсажа».

Роб Коэн тоже отказался от «Двойного форсажа» и вместе с Вином Дизелем работали в это время над фильмом «Три икса». Зато режиссерское кресло занял Джон Синглтон.

Во второй части, бывший полицейский Брайан О’Коннер вместе со своим старым другом Романом Пирсом (Тайриз Гибсон) собираются перевезти крупную сумму «грязных» денег известного мафиози Картера Верони (Коул Хаузер) как его подручные. Но на самом деле эта работа является только очередным прикрытием для Брайана, который вместе с тайным агентом Моникой Фуэнтес (Ева Мендес) должны обвинить преступника.

«Тройной форсаж: Токийский дрифт» — (2006)

Это первый самостоятельный фильм, который не связан с двумя предыдущими. На этот раз продюсеры фильма решили полностью сконцентрироваться на гонках, перенести события в Токио и переключить внимание с Доминика Торетто и Брайана О’Коннера на Шона Босуэлла в исполнении Лукаса Блэка. Режиссером стал Джастин Лин, которого в первую очередь зрители полюбили за стильную картинку и зрелищные гонки.

Создатели фильма хотели все-таки связать фильм со всей франшизой, поэтому вели долгие переговоры о съемках с Вином Дизелем. В результате, актер сыграл камео в конце фильма и получил за это не гонорар, а права на франшизу «Хроники Риддика».

В третьей части, главный герой Шон Босуэлл знакомится с миром подпольного дрифт-рейсинга в Токио. Ранее Шон просто гонял по улицам, а здесь перед ним открылся целый мир своеобразного искусства из металла и резины, дороги которого оказались невообразимо крутыми на поворотах. Однажды он бросает вызов «Королю Дрифта» но справится ли он с ним ..?

«Форсаж-4» — (2009)

В фильме «Форсаж-4» можно снова увидеть вместе всех актеров первой части — Вина Дизеля, Пола Уокера, Джордану Брюстер и Мишель Родригес. Однако режиссером остался Джастин Лин.

По сюжету, Доминик возвращается в Лос-Анджелес из Доминиканской республики, где узнает о смерти Летти. Он должен найти наркобарона Артуро Брага, поскольку именно наркомафия замешана в смерти девушки. Между тем, агент ФБР Брайан О’Коннер тоже ищет Брага. И на этом пути двум старым друзьям снова суждено встретиться …

«Форсаж-5» — (2011)

«Форсаж-5» — это уже третий фильм франшизы, за которую взялся режиссер Джастин Лин. Чтобы расширить еще больше аудиторию «Форсажа» создатели сериала решили окончательно отойти от темы уличных гонок и сделать акцент на ограблениях и криминале. Кроме того, дуэт Дизеля и Уокера разбавили еще одним ярким персонажем — Дуэйном Джонсоном, который с этого момента стал третьей постоянной звездой франшизы.

«Форсаж-5» понравился не только зрителям, о чем свидетельствуют кассовые сборы (около 600 миллионов долларов!), но и критикам.

В пятой серии фильмов «Форсаж» Брайан вместе с друзьями освободили из тюрьмы Доминика Торетто и были вынуждены бежать в Бразилию. Там они занимаются угонами автомобилей, а однажды решили ограбить влиятельного бразильского бизнесмена Эрнана Рейеса, который ранее их подставил. Для этого главным героям понадобится команда лучших стритрейсеров.

«Форсаж-6» — (2013)

В 2013 году на экраны вышел «Форсаж-6», который стал последней работой в франшизе для режиссера Джастина Лина.

Получив 100 миллионов долларов, Доминик и другие герои отправились каждый в свое путешествие. Тем временем, агент Хоббс расследует дело о преступниках-водителях в двенадцати странах. Чтобы их остановить, Хоббсу необходима помощь Торетто и его команды.

«Форсаж-7» — (2015)

Поскольку Джастин Лин отказался работать над седьмой частью, режиссером стал Джеймс Ван. А 30 ноября 2013, в перерыве между съемками седьмого «Форсажа», случилось наиболее трагическое событие в истории франшизы — в автокатастрофе погиб исполнитель роли Брайана О’Коннера — Пол Уокер.

Когда после трагедии были восстановлены съемки, издалека персонажа Пола Уокера играли дублеры, а для крупного плана создано цифровую копию лица актера. В некоторых сценах Пола заменяли родные братья.

Премьера фильма имела ошеломляющий успех и собрала в прокате рекордные 1,5 миллиарда долларов!

В этой части Доминик Торетто и Брайан О’Коннер никак не могут начать вести спокойную семейную жизнь, поскольку на горизонте появляется Декард Шоу (Джейсон Стэтхэм). Декард больше всего стремится отомстить им за своего брата Оуэна Шоу и он ни перед чем не остановится, чтобы реализовать задуманное.

«Форсаж-8» — (2017)

«Форсаж-8», режиссером которого стал Ф. Гэри Грей начинает новую трилогию уже без Пола Уокера. На пути команды Доминика появляется королева киберпреступности и одна из самых красивых женщин планеты — Сайфер (Шарлиз Терон). Ей удалось найти влияние на главного героя и тот все-таки изменяет своим близким …

«Форсаж: Гоббс и Шоу» — (2019)

«Форсаж: Гоббс и Шоу» — спин-офф о персонажах Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема, а также девятый и пока последний фильм серии «Форсаж», который вышел на экраны. В фильме также появляются совершенно новые персонажи, которых играют Идрис Эльба, Кевин Харт, Райан Рейнольдс. Режиссером стал Дэвид Литч.

Сюжет происходит через два года после событий восьмой части. Спецагент американской дипломатической службы безопасности Люк Гоббс и бывший элитный оперативник британской разведки Деккард Шоу не понравились друг другу с первого взгляда и всегда были заклятыми врагами. Однако в этом фильме им придется забыть обо всех непримиримых разногласиях, чтобы защитить мир от опасной биологической атаки.

«Форсаж» — короткометражные фильмы

В рамках серии вышло еще и два короткометражных фильма: «Включай турбонаддув» и «Бандиты».

«Включай турбонаддув» (2003) рассказывает о жизни Брайана О’Коннера между событиями первой и второй части.

«Бандиты» (2009) — показана история знакомства главных персонажей «Форсажа-4». Кстати, режиссером и сценаристом этой короткометражки выступил Вин Дизель.

Оба фильма были официально изданы на DVD.

Как правильно смотреть серию фильмов «Форсаж» по хронологии?

Хронологию просмотра немного усложняет наличие короткометражных фильмов и спин-офа «Токийский дрифт». Поэтому если вы хотите просмотреть все части, советуем сделать это в следующем порядке:

«Форсаж» (2001);

«Включай турбонаддув» (2003);

«Двойной форсаж» (2003);

«Бандиты» (2009);

«Форсаж-4» (2009);

«Форсаж-5» (2011);

«Форсаж-6» (2013);

«Тройной форсаж: Токийский дрифт» (2006);

«Форсаж-7» (2015)

«Форсаж-8» (2017).

Смотрите на этой неделе на ICTV2:

Понедельник, 9 января:

18:05 – «Тройной форсаж: Токийский дрифт»;

20:00 – «Форсаж-5»: Безумная пятерка».

Вторник, 10 января:

18:00 – «Форсаж-4»;

20:00 – «Форсаж-6».

Среда, 11 января:

17:30 – «Форсаж-5»: Безумная пятерка»;

20:00 – «Форсаж-7», а также в пятницу, 13 января, в 17:30.

Четверг, 12 января:

17:30 – «Форсаж-6»;

20:00 – «Форсаж-8», а также в субботу, 14 января, в 17:05.

Фото: IMDb