На ICTV появится легендарное шоу

Этой осенью Украину всколыхнет возвращение легенды ‒ программы «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV. Канал уже открыл кастинг и ожидает первых смельчаков, которые заполнят анкету на участие.

Зрителей ждет шоу вне времени, для которого не существует возрастных ограничений или социальных статусов. Формат существует уже более 20 лет, он выходил в десятках стран и остается неизменно популярным. В чем же секрет?

Миллион может выиграть буквально каждый, используя только свой ум и жизненный опыт.

«Мы уверены, после премьеры «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV извечный вопрос «кто в доме главный?» отойдет на второй план. Все — от школьников до родителей и бабушек с дедушками – будут бороться за звание самого умного, отвечая на вопросы вместе с игроком»

‒ говорит продюсер ICTV Татьяна Гребеник.

Команда редакторов уже работает над вопросами для игры. Цель ‒ сделать их доступными каждому. Чтобы ответить, не обязательно иметь магистерскую степень. Главный интеллектуальный козырь украинцев ‒ любознательность и всестороннее развитие.

ICTV уже подписал соглашение с правообладателями формата телешоу компанией Sony Pictures Television, а студию обустраивают до премьеры. Вскоре канал назовет имя ведущего, остается только найти счастливчиков, которые проверят свой интеллект в кресле игрока. Им можешь быть ты.

Заходи на сайт ICTV и заполняй анкету!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.