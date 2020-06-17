День отца 2020: все о празднике – дата, история и традиции празднования

В большинстве стран мира уже более 100 лет существует традиция поздравлять отцов с их «профессиональным праздником». Украина ранее неформально праздновала День отца в третье воскресенье июня или третье воскресенье сентября, однако с 2019 года наши отцы также получили свой особый праздничный день, а Украина – новый государственный праздник. Когда отмечают День отца, какая история возникновения и традиции празднования в разных странах мира – читайте все интересные подробности далее в материале.

История возникновения праздника

Впервые День отца отпраздновали в США (город Спокан, штат Вашингтон) 19 июня 1910.

Во время службы в церкви, посвященной Дню матери, женщина по имени Сонора Додд (Смарт) подумала о своем отце – Уильяме Смарте, который после смерти жены сам воспитывал Сонору и еще 5-х детей.

В знак уважения и любви к своему отцу, женщина обратилась к местным властям с предложением ввести новый праздник для всех пап Америки. Было принято решение отмечать его в День рождения Уильяма Смарта – 5 июня, однако подготовка затянулась и впервые День отца отпраздновали 19 июня 1910.

Впоследствии идею поддержали другие штаты, но общенациональным этот праздник стал на несколько десятков лет позже. В 1966 году президент Линдон Джонсон подписал прокламацию, официально объявив третье воскресенье июня Днем отца. Однако Конгрессмены еще долгое время не решались на официальное учреждение праздника. День отца официально узаконен президентом США Ричардом Никсоном в 1972 году.

Со временем другие страны также начали приобщаться к празднику. На сегодняшний день более 40 стран мира ежегодно чествуют мужчину-отца. Большинство из них, как и Соединенные Штаты, в третье воскресенье июня. Отдельные страны отмечают в другие даты. Например, соседняя Польша – 23 июня; Италия, Испания, Португалия – 19 марта, а вот в Южной Корее 8 мая – общий праздник матерей и отцов.

Когда День отца отмечают в Украине?

К 2019 году День отца не имел официального статуса в Украине. Но 8 мая 2019 Кабинет Министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца, который ежегодно будет отмечаться в третье воскресенье июня, как и в большинстве стран мира. В этом году праздник выпадает на 21 июня.

Традиции празднования

День отца – это праздник уважения и благодарности мужчинам, которые заботятся о своих детях. В этот день отцы со всего мира получают поздравления, цветы, подарки, а в некоторых странах специально к празднику – дополнительную помощь.

Так, в США в преддверии праздника принято оказывать материальную помощь родителям, которые самостоятельно воспитывают детей, а еще в этой стране особое отношение к розам. Красную розу носят у сердца если отец жив, а белую – если отец уже покинул наш мир.

В Германии День отца – это всегда выходной, поскольку отмечается вместе с праздником Вознесение Господне. Традиционно в этот день отцы встречаются с друзьями, запасаются пивом и закусками и отправляются праздновать на природу.

В Финляндии улицы украшают флагами, а в некоторых городах проводят фестивали. Дети заранее готовят папам подарки, созданные собственноручно, а жены готовят праздничный обед.

В Италии День отца отмечают 19 марта – в День святого Джузеппе, или святого Иосифа. Традиционно празднование начинается с шествия по городу с иконой святого Иосифа. Часто в некоторых регионах устраивают обеды для бедняков, которых обслуживает сам хозяин дома. На двери своего дома итальянцы вешают оливковую ветвь, которая означает, что сегодня они могут угостить обедом любого.

В этот день поздравляют всех итальянских мужчин, но больше всего внимания уделяют отцам. Дети готовят подарки, созданные своими руками, рисуют открытки, пишут для них стихи и песни.

В Украине День отца – молодой праздник, поэтому еще пока не сформировались какие-то особые традиции, но в этот день принято дарить подарки, благодарить за любовь и заботу своих отцов, а еще проводить весело время вместе.

Замечательную традицию праздновать День отца начал телеканал ICTV. В сентябре 2018 года звезды телеканала вместе со многими украинскими семьями активно и весело провели время в ботаническом саду имени Фомина. А в июне прошлого года на ВДНХ звездные родители ICTV и «Дизель Шоу» шутили, разыгрывали призы, проводили конкурсы для всех, кто пришел на праздник. В этом году пандемия коронавируса, к сожалению, внесла свои коррективы в празднование, но телеканал в дальнейшем планирует поддерживать традицию отмечать вместе этот замечательный день уюта и тепла – День отца.

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