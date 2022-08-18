Елена Фроляк рассказала, почему полезно иметь экопривычки во время войны

Вторжение России в Украину полностью изменило жизнь украинцев. Война поселилась в мыслях украинцев и сместила фокус по привычным делам и проблемам, которые беспокоили раньше. В том числе и экологических. Мы каждый раз забываем брать с собой экосумку в магазин, не пренебрегаем пластиковыми пакетами и, снова переживая тревожность, не задумываемся о сортировке мусора.

Ведущая ICTV Елена Фроляк, как посол экологического направления деятельности ГД ООН в Украине, напомнила украинцам о защите окружающей среды. Ведь, несмотря ни на что, мы постепенно адаптируемся к новой жизни и стараемся вернуть свой режим. И вместе с тем, полезно сейчас вспомнить и об экопривычках.

Сортировать мусор, использовать вещи не раз, не покупать больше, чем нужно, правильно тратить воду, чинить свою одежду – это простые вещи, которые мы можем делать уже сейчас и иметь качественный вклад в наше будущее. Ведь последствия бессознательного отношения к окружающей среде украинцы и украинки будут чувствовать на себе не один год, еще задолго после нашей победы.

– сказала Елена.

Ко всему эти привычные ритуалы не только будут сохранять окружающую среду, но и помогут отвлекаться от негативных мыслей и переживать стресс войны.