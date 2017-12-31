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Головна / Юлія Зорій зустріне Новий рік за кордоном / 31.12.2017 12:00

Юлія Зорій зустріне Новий рік за кордоном

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Залишились лічені години до Нового 2018 року. Скоро вся країна запалить новорічні вогні на ялинках, скуштує олів’є та загадає найзаповітніше бажання під бій курантів. А в нашої чарівної ведучої «Ранку у Великому Місті» Юлії Зорій святковий вечір буде виглядати зовсім по-іншому.

– В цьому році я вперше в житті буду зустрічати Новий рік не вдома, не з сім’єю і взагалі не в Україні. Полечу в теплі країни, до сонечка. Дуже цікаво подивитися, як святкують в іншій країні. Звичайно, для мене це незвично – не можу поки уявити Новий рік без олів’є і ялинки!

ICTV вітає Вас з прийдешніми святами і пропонує разом зустрічати Новий рік з улюбленими передачами!

Теги: Новий рік, Юлія Зорій
31.12.2017 12:00
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