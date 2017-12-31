Юлія Зорій зустріне Новий рік за кордоном

Залишились лічені години до Нового 2018 року. Скоро вся країна запалить новорічні вогні на ялинках, скуштує олів’є та загадає найзаповітніше бажання під бій курантів. А в нашої чарівної ведучої «Ранку у Великому Місті» Юлії Зорій святковий вечір буде виглядати зовсім по-іншому.

– В цьому році я вперше в житті буду зустрічати Новий рік не вдома, не з сім’єю і взагалі не в Україні. Полечу в теплі країни, до сонечка. Дуже цікаво подивитися, як святкують в іншій країні. Звичайно, для мене це незвично – не можу поки уявити Новий рік без олів’є і ялинки!

ICTV вітає Вас з прийдешніми святами і пропонує разом зустрічати Новий рік з улюбленими передачами!