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Головна / Їздити по-новому: у скільки разів зростуть штрафи з нового року – «Більше ніж правда» / 12.12.2017 17:57

Їздити по-новому: у скільки разів зростуть штрафи з нового року – «Більше ніж правда»

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Кожного року в Україні зростає кількість ДТП.  Все частіше ми чуємо про нетверезих мажорів та чиновників за кермом. Чому ж наші дороги стали такими небезпечними?

Враховуючи цю критичну ситуацію, Кабінет Міністрів вирішив боротися з порушниками за допомогою жорсткіших правил та вищих штрафів. З метою зниження аварійності, з 1 січня 2018 року у населених пунктах планується встановити максимальну швидкість 50 км/год. Крім того, за перевищення швидкості мінімум на 50 кілометрів штраф становитиме 3400 гривень.

Важливим питанням є контроль швидкості поліцейськими. Звичайно, найбільш дієвим способом боротьби із правопорушниками стала б система відеофіксації. Чи буде вона реалізована на практиці вже в новому році? Дізнайтесь більше інформації у новому випуску «Більше ніж правда» просто зараз!

Дивіться програму «Більше ніж правда» щопонеділка о 20:20 на каналі ICTV.

Теги: Більше ніж правда, Більше ніж правда новини
12.12.2017 17:57
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