Як замість маніяків садять невинних – Більше ніж правда

Чверть століття «Пологівський маніяк» тероризував країну. А поки він здійснював свої звірячі злочини, за них відбували покарання невинні люди.

Сергій Ткач, який відомий, як «Пологівський маніяк» здійснював свої звірячі вбивства майже двадцять п’ять років. За цей час державою було виділено величезну кількість фахівців для розкриття, скоєних ним злочинів. Однак, не всі слідчі користувалися професійними навичками. Деякі з них розкривали злочини іншими методами. Застосовуючи фізичну силу, погрози та залякування, міліціонери і прокурори вибивали зізнання з невинних громадян. В результаті семеро людей були засуджені за вбивства, яких не скоювали. Програма «Більше ніж правда» в новому випуску підготувала ексклюзивне інтерв’ю з «Пологівським маніяком», з колишніми працівниками міліції, які розслідували його злодіяння і людьми, які відсиділи термін, за те, чого не робили.

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