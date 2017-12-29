Як побороти похмілля: 5 кращих порад

Часто на ранок, після бурхливої новорічної вечірки, важко обійтись без такого неприємного явища, як похмілля. Певно, чи не кожному знайомі ці неприємні відчуття: головний біль, слабкість, запаморочення та дратівливість. Як не дати похміллю зіпсувати свято? Ми знаємо 5 кращих порад позбутися цього неприємного стану.
Питна вода
В стані похмілля організм дуже зневоднений, тому рекомендується пити багато води маленькими ковтками. Для кращої ефективності і смаку можна додати лимонний сік.
Контрастний душ
Це допоможе зняти напругу і прискорити відновлюючі процеси в організмі. Але в такому стані протипоказано приймати гарячі ванни, відвідувати лазні, оскільки це може негативно вплинути на серцево-судинну систему.
Фреші з цитрусових та огірковий розсіл
Фреші з цитрусових вмить здатні збадьорити ваш організм, оскільки кислота, яка міститься в них нейтралізує дію алкоголю в крові. Розсіл допомагає зняти інтоксикацію, тонізує та збуджує апетит.
Гарячі рідкі страви та овочеві салати
Рідкі страви повинні бути нежирними. Найкраще при похміллі допомагає овочевий суп без спецій. А салат зі свіжої капусти та натертої моркви, заправлений огірковим розсолом зменшить відчуття нудоти та покращить ваш апетит.
Свіже повітря
Прогулянка на свіжому повітрі сприяє посиленню кровотоку і прискорить процес виділення шлаків та токсинів з організму. Якщо вам важко вийти з дому, то хоча б не забувайте провітрювати приміщення, аби швидко усунути кисневе голодування мозку.
Пам’ятайте, що хороше самопочуття та чудовий настрій залежить тільки від вас. Дотримуйтесь у всьому почуття міри і незабутні новорічні свята гарантовано!
|0
|-
|0