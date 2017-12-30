Вікторія Сеник планує святкувати Новий рік в сімейному колі

Чарівна ведуча програми «Надзвичайні новини» Вікторія Сеник надає перевагу спокійному та затишному святкуванню із найріднішими людьми.

– Ми будемо святкувати в сімейному колі навколо моєї племінниці Арінки. Раніше, коли я частіше бачилася з рідними, ми любили дивитися концерти, гумористичні шоу, різдвяні фільми. Але останнім часом ми так рідко зустрічаємося всі разом, що головне – встигнути просто наговоритись. Поділитися новинами, секретами і тим, що вдалося здійснити в цьому році, а що залишилося на наступний.

ICTV вітає Вас з прийдешніми святами і пропонує разом зустрічати Новий рік з улюбленими передачами!