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Головна / Вікторія Сеник планує святкувати Новий рік в сімейному колі / 30.12.2017 14:00

Вікторія Сеник планує святкувати Новий рік в сімейному колі

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Чарівна ведуча програми «Надзвичайні новини» Вікторія Сеник надає перевагу спокійному та затишному святкуванню із найріднішими людьми.

– Ми будемо святкувати в сімейному колі навколо моєї племінниці Арінки. Раніше, коли я частіше бачилася з рідними, ми любили дивитися концерти, гумористичні шоу, різдвяні фільми. Але останнім часом ми так рідко зустрічаємося всі разом, що головне – встигнути просто наговоритись. Поділитися новинами, секретами і тим, що вдалося здійснити в цьому році, а що залишилося на наступний.

ICTV вітає Вас з прийдешніми святами і пропонує разом зустрічати Новий рік з улюбленими передачами!

Теги: Вікторія Сеник, Новий рік
30.12.2017 14:00
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