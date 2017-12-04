Українці обрали найкращих блогерів країни

Сайт «Факти ICTV» оголосив результати проекту «Топ-100 блогерів» – рейтингу, в якому українці голосували за найкращих інтернет-авторів. Обирали двох переможців – найкращого автора у категорії «Топ-100 блогерів» і найкращого у «Народному виборі». Найкращим блогером України 2017 став Олег Пономар, а Народним блогером – Андрій Полтава.

– Ми зібрали 99 тис. 392 голосів українців! – коментує головний редактор сайту «Факти ICTV» Ростислав Буняк.

Це вже третій наш рейтинг, ми робили його і у 2015 році, і торік. Тож констатую: проект пустив коріння, він став традиційним та впізнаваним

Щодо результатів цьогорічного рейтингу: якщо Олега Пономаря представляти не треба, бо він відомий давно і багато кому, то, чесно кажу, успіх пана Андрія мене здивував. Його спеціалізація – запис розмов з росіянами у чат-рулетці. Тролінг. Але, певно, навряд чи це випадковість, адже рік тому народним блогером став Віктор Литовченко. Обов’язково підпишіться на всіх.

Цьогорічний рейтинг відзначився своєю специфікою. Для формування списку авторів-претендентів Топ-блогерам 2016 – учасникам минулорічного рейтингу – запропонували визначити по десятці своїх фаворитів. Було опитано 100 осіб та отримано понад 600 імен, з яких і сформували «Топ-100 блогерів 2017». До рейтингу увійшли блогери, яких згадували 2 і більше разів. Інші автори автоматично увійшли до «Народного вибору». Також у рейтинг до останнього додавалися блогери, яких пропонували читачі проекту.

Наступного року «Факти ICTV» обіцяють продовжити традицію визначення найкращих блогерів України.