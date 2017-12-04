PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD48L2NlbnRlcj48L2Rpdj4=
Вхід Реєстрація
Головна / Українці обрали найкращих блогерів країни / 04.12.2017 12:15

Українці обрали найкращих блогерів країни

0 - 0

Сайт «Факти ICTV» оголосив результати проекту «Топ-100 блогерів» – рейтингу, в якому українці голосували за найкращих інтернет-авторів. Обирали двох переможців – найкращого автора у категорії «Топ-100 блогерів» і найкращого у «Народному виборі». Найкращим блогером України 2017 став Олег Пономар, а Народним блогером – Андрій Полтава.

Ми зібрали 99 тис. 392 голосів українців! – коментує головний редактор сайту «Факти ICTV» Ростислав Буняк.

Це вже третій наш рейтинг, ми робили його і у 2015 році, і торік. Тож констатую: проект пустив коріння, він став традиційним та впізнаваним

Щодо результатів цьогорічного рейтингу: якщо Олега Пономаря представляти не треба, бо він відомий давно і багато кому, то, чесно кажу, успіх пана Андрія мене здивував. Його спеціалізація – запис розмов з росіянами у чат-рулетці. Тролінг. Але, певно, навряд чи це випадковість, адже рік тому народним блогером став Віктор Литовченко. Обов’язково підпишіться на всіх.

Топ100

Цьогорічний рейтинг відзначився своєю специфікою. Для формування списку авторів-претендентів Топ-блогерам 2016 – учасникам минулорічного рейтингу – запропонували визначити по десятці своїх фаворитів. Було опитано 100 осіб та отримано понад 600 імен, з яких і сформували «Топ-100 блогерів 2017». До рейтингу увійшли блогери, яких згадували 2 і більше разів. Інші автори автоматично увійшли до «Народного вибору». Також у рейтинг до останнього додавалися блогери, яких пропонували читачі проекту.

Наступного року «Факти ICTV» обіцяють продовжити традицію визначення найкращих блогерів України.

Теги: ТОП-100 блогерів, факти ICTV
04.12.2017 12:15
0 - 0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще