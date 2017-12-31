ТОП-5 чоловічих закусок на Новий рік

На святковий стіл в честь Нового року завжди хочеться подати щось особливе. Але закуски повинні бути не лише гарно оформленими, а ще й ситними, аби порадувати наших улюблених чоловіків. Ми пропонуємо Вам 5 рецептів чоловічих закусок на Новий рік.
М’ясні клубочки
Інгредієнти:
м’ясний фарш – 550 г
сіль з перцем за смаком
упаковка листкового тіста
цибуля – 1 шт.
яйця – 2 шт.
Як приготувати:
1. Фарш перемішайте з цибулиною, яйцями, додайте сіль і перець. Масу потрібно ретельно вимісити.
2. Розкатайте тісто. Товщина шару повинна бути близько 3 мм.
3. Потім наріжте тісто тонкими смужками.
4. З м’ясної начинки сформуйте кульки і кожну з них обмотайте смужками з листкового тіста. Майте на увазі, що смужки тіста не повинні повністю перекривати м’ясну начинку.
5. Викладіть на деко закуску і випікайте при температурному режимі 200 градусів приблизно 35 хвилин.
Закуска із оселедця
Інгредієнти:
малосольний оселедець – 1 шт.
огірок – 1 шт.
сир вершковий – 100 г
Як приготувати:
1. Оселедець очистіть від шкірки, нутрощів і кісток та видаліть голову. У підсумку вийде дві філейні половинки.
2. Філейні половинки змастіть сиром і посипте огірком, нарізаним соломкою.
3. Загорніть оселедець в рулет за допомогою харчової плівки та поставте в холодильник на кілька годин.
4. Перед подачею зніміть плівку і поріжте на порційні шматочки.
Рулетики з лососем
Інгредієнти:
філе лосося – 500 г
сир – 100 г
прянощі – 1ч.л.
оливкове масло – 1 ст.л.
сіль – 1 ч.л.
Як приготувати:
1. Філе лосося наріжте тонкими скибочками і кожну з них посипте прянощами, посоліть.
2. Наріжте сир брусочками і покладіть по одному на кожну скибочку лосося.
3. Згорніть із скибочок лосося рулетки та покладіть на деко, змащений маслом.
4. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
Куряча пастрома з медом і гірчицею
Інгредієнти:
куряче філе – 3 шт.
оцет – 2 ст.л.
мед – 2 ст.л.
гірчиця – 1 ст.л.
перець
сіль
Як приготувати:
1. Перемішайте гірчицю з медом і додайте оцет, ретельно перемішайте соус ще раз, посоліть і поперчіть.
2. Куряче філе викладіть в миску з соусом і добре перемішайте, щоб маринад рівномірно розподілився.
3. Потрібно маринувати філе в холодильнику приблизно 3-4 години.
4. З’єднайте філе кулінарною ниткою так, щоб вийшов рулет округлої форми і ще на годину приберіть в холодильник.
5. Викладіть філе на деко в нагріту до 250 градусів духовку і запікайте 5-7хв. Згодом зменшіть нагрів духовки до 180 градусів і запікайте ще 20 хвилин.
Гратен з куркою і грибами
Інгредієнти:
Куряче філе – 2 шт.
печериці
цибуля – 1 шт.
яйця – 2 шт.
сир – 300 г
Масло, суміш трав, сіль
Як приготувати:
1. Ріжемо куряче філе невеликими скибочками, додаємо трави і цибулю, які попередньо потрібно подрібнити в блендері.
2. Після цього смажимо тонко порізані печериці.
3. Додайте яйця, сіль, а також спеції на свій смак і насипте обсмажені гриби.
4. Все це перемішайте і викладіть у форми для випічки. Посипте сиром і відправте в духовку на півгодини.
Бажаємо Вам смачних та веселих новорічних свят!
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