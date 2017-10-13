PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD48L2NlbnRlcj48L2Rpdj4=
Вхід Реєстрація
Головна / Тільки чоловіче кіно в День Захисника України / 13.10.2017 13:43

Тільки чоловіче кіно в День Захисника України

0 - 0

Телеканал ICTV щиро вітає всіх справжніх чоловіків країни! І пропонує підбірку документальних стрічок із загартованим характером. 

14 жовтня вся Україна буде святкувати День Захисника. Телеканал ICTV хоче побажати мирного неба та міцності кожному чоловіку і його близьким. Адже за справжніми чоловіками та їх щасливими родинами майбутнє нашої Держави.

Перегляньте кращі документальні фільми та спецпроекти ICTV в цей день. Пропонуємо згадати тих, хто в скрутний для України час знайшов сили та волю йти і захищати Батьківщину. Що змусило добровольців йти на війну та які випробування вони пройшли там? «Добровольці» – захисникам за велінням серця присвячується.

Секретний армійський підрозділ спеціального призначення – «Спецназ». Ще один фільм про справжніх чоловіків, чиє покликання захищати та боронити.

Волонтери – це герої сучасної України. Про тих, хто не може жити не допомагаючи: «Перша Вітчизняна. Другий фронт».

Ті, хто завжди нечутно поруч. Ті, хто кожен день рятує та повертає до життя. Підтримка й опора кожного солдата, більше, ніж просто лікарі. Спец проект телеканалу ICTV про медиків на війні «Братство Червоного Хреста».

Ще раз вітаємо зі святом Захисника України! Залишайтеся з нами. Разом краще!

Теги: армія України, війна в Україні, День захисника України, документальний фільм
13.10.2017 13:43
0 - 0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще