Що подивитись на вихідних: Чоловіче кіно на ICTV

Якщо ви вирішили провести вихідні перед телевізором – радимо вам вмикати ICTV. У суботу та неділю телеканал пропонує подивитися справжнє чоловіче кіно, пройняте брутальністю і хорошим смаком. На вас чекають вихідні в компанії Джейсона Стетхема і Джерарда Батлера!

Коли в титрах фільмів з’являється ім’я Джейсона Стетхема – можна бути впевненим, що перед нами крутий бойовик з неймовірним екшеном! У фільмі «Механік 2: Воскресіння» Джейсон грає жорстокого вбивцю Артура Бішопа, якому завжди вдається уникнути покарання. Але одного разу все кардинально змінюється в його житті. Що ж так сильно могло вплинути на серійного вбивцю?

Дивіться фільм «Механік 2: Воскресіння» в суботу 9 грудня о 20:10 на ICTV.

У бойовику «Перевізник 3» головний герой вирішив почати спокійне життя і змінити роботу «перевізника», але його планам не судилося збутися. Френку доручають врятувати дочку українського міністра і на шляху до цієї мети його чекає багато небезпечних ситуацій.

Дивіться фільм «Перевізник 3» в суботу 9 грудня о 22:05 на ICTV.

Талановитий британський актор Джерард Батлер як ніхто інший вміє грати жорстких і сильних персонажів на екрані! У трилері «Падіння Олімпу» на головному герої лежить велика відповідальність: врятувати Президента і не дати можливості терористам застосувати ядерну зброю.

Дивіться фільм «Падіння Олімпу» у неділю 10 грудня о 20:35 на ICTV.

У 2016 році відбулася прем’єра сиквела фільму «Падіння Олімпу» під назвою «Падіння Лондона». На цей раз, загадкова загибель прем’єр-міністра Великобританії збирає глав провідних світових держав на церемонії прощання. Незабаром з’ясовується, що там планується великий теракт, якому в силах запобігти головний герой – Майк Беннінг.

Дивіться фільм «Падіння Лондона» у неділю 10 грудня о 22:45 на ICTV.