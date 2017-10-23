Рекордні показники ICTV за тиждень

За минулий тиждень телеканал ICTV встановив відразу кілька рекордів.

У понеділок 16 жовтня в День захисника України канал зібрав кращу середньодобову частку з початку літа – 11,2% за комерційною аудиторією 18-54 50+. За аудиторією 18+ 50+ канал досяг рекорду по добі за весь 2017 рік, зібравши частку 10,9%.

Третій сезон серіалу «Пес» зібрав рекордні рейтинги відразу за кількома аудиторіями, і в четвер став програмою з найбільшою кількістю глядачів серед усіх каналів за добу. В середньому щосекунди у вечірньому показі серіал «Пес» минулого тижня дивилися 1,48 млн осіб, а загальна аудиторія третього сезону серіалу склала 17,5 млн глядачів.

Програма «Ранок у Великому Місті» теж стала рекордсменом. У вівторок 17 жовтня частка програми склала 14,3% (18-54 50+) – це найкращий показник програми за всю її історію.

Частка головних вечірніх новин «Факти» в 18-45 по будням на тижні 12,5%, це рекордні показники з початку 2017 року.

В результаті – середня частка каналу за минулий тиждень стала рекордною в другому півріччі 2017 року – 9,54%, 18-54 50+.