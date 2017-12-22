Редакція ICTV рекомендує: ТОП-5 бюджетних рецептів глінтвейну

Щоб Ваші свята були теплими і затишними ICTV приготував 5 найсмачніших і бюджетних рецептів глінтвейну.
Зробити глінтвейн вдома просто і швидко, а Ваші рідні і близькі будуть приємно здивовані таким сюрпризом!
Французький ароматний глінтвейн
Що потрібно:
1 пляшка червоного вина
150 г цукру
100 мл натуральної кави
50 мл коньяку
1/4 лимона (цедра з соком)
Як приготувати ароматний глінтвейн: Розігріти вино, додати цукор і кава. З лимона віджати сік, шкірку проварити в глінтвейні. В кінці варіння влити коньяк і вимкнути вогонь. Дати настоятися 5 хвилин.
Глінтвейн пікантний
Що потрібно:
1/2 л соку з червоних яблук
250 мл червоного десертного вина
1 шт. яблуко
тертий імбир
паличка кориці
лимонна цедра
Як приготувати глінтвейн пікантний: Змішати сік і вино, прогріти на слабкому вогні. Додати яблука, корицю і імбир. Настояти 5 хвилин.
Глінтвейн звеселяючий
Що потрібно:
1 пляшка червоного вина
1 склянка завареного каркаде
паличка кориці
стручок ванілі
кардамон
150 г тростинного цукру
1/2 лайма (цедра + сік)
2 ст. ложки родзинок
Як приготувати глінтвейн: Каркаде розвести з цукром, додати корицю, ваніль і кардамон за смаком. Прокип’ятити з цедрою лайма, вичавити сік. Ізюм замочити в 50 мл окропу, всипати в глінтвейн. Сироп з каркаде перелити в підігрівати вино, додати родзинки. Перед подачею дати глінтвейну настоятися, але не дайте йому охолонути. Прикрасити склянки шматочками лайма, лимона або яблука.
Глінтвейн з корицею і гвоздикою
Що потрібно:
1 пляшка червоного вина
гвоздика
палички кориці
шматочки лимона / апельсина (зі шкіркою)
ванільний цукор – 1 ч.л.,
2-3 ст.л. меду
3 ст.л. коньяку
Як приготувати глінтвейн: Вилити вино в сотейник, поставити на вогонь. Додати мед, коньяк, гвоздику, пару шматочків лимона, половину апельсина і перемішати. Коли почне йти пара, зняти сотейник з вогню і дати настоятися глінтвейну ще декілька хвилин під закритою кришкою. Подавати гарячим, прикрасивши шматочками апельсину і паличками кориці.
Фруктовий глінтвейн
Що потрібно:
1 шт. лимон
1 шт. яблуко
2 склянки червоного вина
2 ст.л. коньяку
родзинки без кісточок
5 ст. ложок коричневого цукру
гвоздика
1/2 ч. ложки меленої кориці
Як приготувати фруктовий глінтвейн: Яблуко і лимон дрібно нарізати, додати вино, коньяк, родзинки, цукор, корицю, гвоздику, перемішати і прогріти. Дати постояти 5 хвилин. При подачі розлити глінтвейн в чашки і оформити скибочками яблука.
Редакція ICTV вітає з наступаючим новорічними святами і бажає миру, тепла і процвітання в новому році жовтого земляного Собаки! А пити гарячий глінтвейн краще разом з улюбленими передачами на телеканалі ICTV!
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