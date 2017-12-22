Редакція ICTV рекомендує: ТОП-5 бюджетних рецептів глінтвейну

Щоб Ваші свята були теплими і затишними ICTV приготував 5 найсмачніших і бюджетних рецептів глінтвейну.

Зробити глінтвейн вдома просто і швидко, а Ваші рідні і близькі будуть приємно здивовані таким сюрпризом!

Французький ароматний глінтвейн

Що потрібно:

1 пляшка червоного вина

150 г цукру

100 мл натуральної кави

50 мл коньяку

1/4 лимона (цедра з соком)

Як приготувати ароматний глінтвейн: Розігріти вино, додати цукор і кава. З лимона віджати сік, шкірку проварити в глінтвейні. В кінці варіння влити коньяк і вимкнути вогонь. Дати настоятися 5 хвилин.

Глінтвейн пікантний

Що потрібно:

1/2 л соку з червоних яблук

250 мл червоного десертного вина

1 шт. яблуко

тертий імбир

паличка кориці

лимонна цедра

Як приготувати глінтвейн пікантний: Змішати сік і вино, прогріти на слабкому вогні. Додати яблука, корицю і імбир. Настояти 5 хвилин.

Глінтвейн звеселяючий

Що потрібно:

1 пляшка червоного вина

1 склянка завареного каркаде

паличка кориці

стручок ванілі

кардамон

150 г тростинного цукру

1/2 лайма (цедра + сік)

2 ст. ложки родзинок

Як приготувати глінтвейн: Каркаде розвести з цукром, додати корицю, ваніль і кардамон за смаком. Прокип’ятити з цедрою лайма, вичавити сік. Ізюм замочити в 50 мл окропу, всипати в глінтвейн. Сироп з каркаде перелити в підігрівати вино, додати родзинки. Перед подачею дати глінтвейну настоятися, але не дайте йому охолонути. Прикрасити склянки шматочками лайма, лимона або яблука.

Глінтвейн з корицею і гвоздикою

Що потрібно:

1 пляшка червоного вина

гвоздика

палички кориці

шматочки лимона / апельсина (зі шкіркою)

ванільний цукор – 1 ч.л.,

2-3 ст.л. меду

3 ст.л. коньяку

Як приготувати глінтвейн: Вилити вино в сотейник, поставити на вогонь. Додати мед, коньяк, гвоздику, пару шматочків лимона, половину апельсина і перемішати. Коли почне йти пара, зняти сотейник з вогню і дати настоятися глінтвейну ще декілька хвилин під закритою кришкою. Подавати гарячим, прикрасивши шматочками апельсину і паличками кориці.

Фруктовий глінтвейн

Що потрібно:

1 шт. лимон

1 шт. яблуко

2 склянки червоного вина

2 ст.л. коньяку

родзинки без кісточок

5 ст. ложок коричневого цукру

гвоздика

1/2 ч. ложки меленої кориці

Як приготувати фруктовий глінтвейн: Яблуко і лимон дрібно нарізати, додати вино, коньяк, родзинки, цукор, корицю, гвоздику, перемішати і прогріти. Дати постояти 5 хвилин. При подачі розлити глінтвейн в чашки і оформити скибочками яблука.

Редакція ICTV вітає з наступаючим новорічними святами і бажає миру, тепла і процвітання в новому році жовтого земляного Собаки! А пити гарячий глінтвейн краще разом з улюбленими передачами на телеканалі ICTV!