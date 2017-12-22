5 причин подивитись відразу два фільми за вечір: «Джон Вік» і «Макс Пейн»

Багато крові, несправедливості та вражаючих екшн-сцен. Як для Джона Віка, так і для Макса Пейна не залишається нічого іншого, окрім помсти. Вже цієї неділі о 20:37 на глядачів чекає захоплюючий трилер «Джон Вік», а о 22:57 – «Макс Пейн». І ми знаємо декілька причин присвятити свій недільний вечір відразу двом фільмам на ICTV!

Талановиті актори: Кіану Рівз та Марк Волберг

В наш час не любити Кіану Рівза дуже важко, оскільки він володіє незвичайною харизмою та відмінною акторською грою. Зірка «Матриці», найбільш загадковий актор Голівуду і просто кумир мільйонів. У фільмі «Джон Вік» Кіану грає колишнього найманого вбивцю, якому за обставинами долі, доводиться холоднокровно розправлятись зі своїми ворогами.

Головного героя трилеру «Макс Пейн» зіграв Марк Волберг, відомий, в першу чергу, за фільмом «Трансформери». Нині, актор один із найбільш затребуваних в Голівуді, а також двічі лауреат на престижну премію «Оскар».



Мотив помсти

Мотив помсти є одним із найпопулярніших у багатьох фільмах. Колишній найманий вбивця Джон Вік вже давно пов’язав зі своїм минулим. Та якось лідер російської мафії вирішив привласнити улюблений автомобіль Джона і вбити собаку Дейзі – посмертний подарунок його дружини. З цього моменту, Джон вступає в жорстоку боротьбу зі своїми ворогами.

Ідеальне життя Макса Пейна також перетворюється в жахіття: його сім’ю вбиває психопат і чоловік починає жити лише бажанням помститись кривдникам.



Вражаючі екшн-сцени

Безумовно, родзинкою трилеру «Джон Вік» є надзвичайно велика кількість вражаючих екшн-сцен. Протягом всього фільму головний герой холоднокровно розправляється зі своїми ворогами. До речі, 90 % всіх трюків Кіану Рівз виконав самостійно.

Бойові сцени та перестрілки у фільмі «Макс Пейн» надзвичайно динамічні. Крім того, на високому рівні і спецефекти в трилері. Зокрема, досить незвично виглядають крилаті істоти – Валькірія.



Круті саундтреки

Ефектність трилерів підсилюють круті саундтреки. Наприклад, пісня Мериліна Менсона «Killing Strangers» вперше прозвучала у фільмі «Джон Вік».

До саундтреку кінострічки «Макс Пейн» увійшло 4 композиції британського електронного гурту «Metsuo».

«Макс Пейн» по сюжету комп’ютерної гри

Трилер «Макс Пейн» знятий за мотивами комп’ютерної гри «Max Payne». До речі, актор Марк Волберг спочатку не хотів зніматись, оскільки не фанат комп’ютерних ігор, але згодом, прочитавши сценарій – надихнувся ідеєю і навіть почав грати в «Max Payne».

Дивіться фільм «Джон Вік» у неділю о 20:37, «Макс Пейн» о 22:57 на каналі ICTV.