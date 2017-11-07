Програма «Особливості національної роботи» зібрала рекордну частку

Програма «Особливості національної роботи» на ICTV 4 жовтня показала рекордні результати – по аудиторії 18-54 50+ частка становила 11,9%, а по 14-49 50+ програма пройшла з часткою 13,4% – це найвищий показник за всю історію показу. Крім того, програма зібрала 18% чоловіків 25-45 50+ і стала абсолютним лідером слоту.

У випуску-рекордсмені ведучі Андрій Зрожевський і Руслан Ханумак побували в столиці Малайзії – Куала-Лумпурі. Зрожевському довелося стати наживкою в гонках на виживання і попрацювати страусячим фермером, а Ханумак тимчасово став збирачем кокосів, заробивши всього 2 долари, а також ледь не підірвав цілий житловий квартал під час полювання на комарів.

«Особливості національної роботи» – програма про незвичайні подорожі, в якій ведучіі відчувають на собі найекзотичніші професії в різних країнах світу. 2 вересня на ICTV стартував другий сезон програми. За весь час показу програму подивилися понад 16 млн глядачів.

Дивіться тревел-шоу «Особливості національної роботи» кожну суботу в 11:50 на телеканалі ICTV!