PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD48L2NlbnRlcj48L2Rpdj4=
Вхід Реєстрація
Головна / Програма «Особливості національної роботи» зібрала рекордну частку / 07.11.2017 17:15

Програма «Особливості національної роботи» зібрала рекордну частку

0 - 0

Програма «Особливості національної роботи» на ICTV 4 жовтня показала рекордні результати – по аудиторії 18-54 50+ частка становила 11,9%, а по 14-49 50+ програма пройшла з часткою 13,4% – це найвищий показник за всю історію показу. Крім того, програма зібрала 18% чоловіків 25-45 50+ і стала абсолютним лідером слоту.

У випуску-рекордсмені ведучі Андрій Зрожевський і Руслан Ханумак побували в столиці Малайзії – Куала-Лумпурі. Зрожевському довелося стати наживкою в гонках на виживання і попрацювати страусячим фермером, а Ханумак тимчасово став збирачем кокосів, заробивши всього 2 долари, а також ледь не підірвав цілий житловий квартал під час полювання на комарів.

«Особливості національної роботи» – програма про незвичайні подорожі, в якій ведучіі відчувають на собі найекзотичніші професії в різних країнах світу. 2 вересня на ICTV стартував другий сезон програми. За весь час показу програму подивилися понад 16 млн глядачів.

Дивіться тревел-шоу «Особливості національної роботи» кожну суботу в 11:50 на телеканалі ICTV!

Теги: ICTV, Особливості національної роботи, рекорди ICTV
07.11.2017 17:15
0 - 0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще