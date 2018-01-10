Павло Казарін проїхав п’ять країн за десять днів

Ведучий програми «Ранок у Великому Місті» на ICTV Павло Казарін свої новорічні канікули вирішив присвятити Європі. Разом з друзями Павло об’їздив кілька європейських країн.

– Спершу був Краків – цілісний, яскравий, передноворічний і сонячний. Слідом була Словаччина – саме там в містечку Жиліна ми зустрічали сам Новий рік. Чітко зрозумів, що за чотири роки відвик від петард і феєрверків. У Словаччині встигли ще подивитися Братиславу, а потім втекли до Відня.

У нас був лише один день на місто, яке заслуговує декількох років

Вибір припав на Віденський музей історії мистецтв. Тому що Караваджо і Брейгель, – розповідає Казарін.

Після Відня компанія вирушила в Будапешт, який, за словами Казаріна, «явно коштував більшого, ніж ті двадцять годин, які нам вдалося в ньому провести». Потім була Румунія, де ведучий з друзями провів три дні.

– Румунія нам сподобалася.

Приїжджаючи до Австрії або Німеччини ти приблизно розумієш, який саме рафінований порядок тебе чекає

А Румунія нагадує тобі фільми Кустуріци. Безладна і вітальна.

За десять днів компанія проїхала три з половиною тисячі кілометрів.

– Пройшли пішки приблизно 400 кілометрів, – додає Казарін. – Встигли продегустувати ярмаркові глінтвейни в п’яти країнах. Встигли втомитися від відпустки і знову захотіти на роботу. Мабуть, краще новорічне комбо з можливих.