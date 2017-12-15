Олександр Богуцький – знову в сотні найвпливовіших українців

Традиційний щорічний рейтинг «100 найвпливовіших українців» опублікував журнал «Фокус». У цей престижний список цього року вкотре увійшов директор-президент телеканалу ICTV Олександр Богуцький. У рейтингу він на 68 позиції (минулоріч був на 77-й).

Журнал зазначає, що телеканал ICTV, який очолює Олександр Богуцький, цього року відзначив 25-річчя, входить у п’ятірку лідерів теледивлення і щоденно видає в ефір близько 27 годин оригінального контенту. Особлива гордість ICTV, зауважує видання, – український серіал «Пес», три сезони якого з 2015 року подивились понад 28 млн глядачів, зробивши його одним із найпопулярніших серіалів у країні.

Журнал також додає, що цього року новинний сайт «Факти ICTV» запустив проект «Топ-100 блогерів України 2017». Окрім того, як зазначає видання, Олександр Богуцький – частий учасник медіа конференцій, де активно відстоює інтереси як всього українського телебачення, так і телеканалу, яким незмінно керує багато років.