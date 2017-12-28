Оксана Гутцайт зустріне Новий рік в Яремче

До найяскравішої ночі року залишилось зовсім трішки: лише через чотири дні вся країна святкуватиме Новий 2018 рік. Наші ведучі вже давно визначились де і з ким хочуть зустріти свято. Зокрема, ведуча програми «Факти» Оксана Гутцайт розповіла, що планує святкувати Новий рік в Яремче.

– Цього року ми зустрічаємо Новий рік в ресторані в Яремче, тому нас чекає живе шоу, музика, танці, веселощі. Звичайно, обов’язково подивлюся і новорічне «Дизель Шоу». А 1 січня у нас лазня, чани, прогулянки по снігу – це і є для мене справжній Новий рік.

ICTV вітає Вас з прийдешніми святами і пропонує разом зустрічати Новий рік з улюбленими передачами!