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Головна / Оксана Гутцайт зустріне Новий рік в Яремче / 28.12.2017 11:50

Оксана Гутцайт зустріне Новий рік в Яремче

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До найяскравішої ночі року залишилось зовсім трішки: лише через чотири дні вся країна святкуватиме Новий 2018 рік. Наші ведучі вже давно визначились де і з ким хочуть зустріти свято. Зокрема, ведуча програми «Факти» Оксана Гутцайт розповіла, що планує святкувати Новий рік в Яремче.

– Цього року ми зустрічаємо Новий рік в ресторані в Яремче, тому нас чекає живе шоу, музика, танці, веселощі. Звичайно, обов’язково подивлюся і новорічне «Дизель Шоу». А 1 січня у нас лазня, чани, прогулянки по снігу – це і є для мене справжній Новий рік.

ICTV вітає Вас з прийдешніми святами і пропонує разом зустрічати Новий рік з улюбленими передачами!

Теги: Новий рік, Оксана Гутцайт, факти ICTV
28.12.2017 11:50
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