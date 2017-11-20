Новий випуск «Антизомбі» в трендах YouTube

Випуск програми «Антизомбі» від 17 листопада потрапив в тренди на сайті YouTube, а також підняв гарячі дискусії серед відвідувачів сайту в коментарях.

Випуск програми «Антизомбі» від 17 листопада 2017 року вийшов в список самих трендових відео сайту YouTube. Про те, як в «Луганській Народній Республіці» назрівав переворот на користь України і що таке “гей-бомба” – дивіться прямо зараз у випуску!

«Антизомбі» – унікальний проект телеканалу ICTV, який розповідає про способи впливу пропаганди на росіян, а також жителів ОРДЛО. Найбезглуздіші російські «псевдо-досягнення», неіснуючі вороги і ДРГ «ЛНР» і абсурд буднів в «ДНР» – все це щоп’ятниці у «Антизомбі».

Не пропустіть «Антизомбі» щоп’ятниці о 20:20 на ICTV!