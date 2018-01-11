Новий сезон на ICTV: коли улюблені програми повертаються в ефір

Закінчуються різдвяні дні відпочинку, проте не варто сумувати — на телеекрани повертаються проекти ICTV! Ми знаємо, коли ви знову зустрінетеся з улюбленими програмами: «Свобода слова», «Гражданская оборона», «Антизомбі», «Факти тижня з Оксаною Соколовою», «Ранок у Великому Місті», «Більше ніж правда», «Секретний фронт» та «Інсайдер». На глядачів знову чекає безліч подій, нових цікавих розслідувань та політичних дискусій!

Новини зі світу криміналу та злочинності — це спосіб убезпечити власне життя. «Надзвичайні новини» знають: поінформований — значить захищений.

Щоденний огляд небезпечних подій дивіться у «Надзвичайних новинах» з 15 січня з понеділка по суботу о 19:20.

Актуальні політичні теми тижня щопонеділка висвітлюються у політичному ток-шоу «Свобода слова». Які події будуть ключовими у 2018 році? Дивіться у нових випусках проекту.

Дивіться нові гострі дискусії та головних політиків країни у прямих ефірах ток-шоу «Свобода слова» з 15 січня щопонеділка о 22:30.

«Гражданская оборона» — проект, який роками ретельно висвітлює питання геополітики, міжнародної дипломатії та війни на Донбасі. У свіжих випусках на вас чекатимуть ще більше резонансних тем та професійної аналітики.

Дивіться нові випуски програми «Гражданская оборона» з 16 січня щовівторка о 20:20.

Інформаційно-розважальна програма «Ранок у Великому Місті» забезпечує глядачів гарним настроєм та бадьорістю з самого ранку з вівторка по п’ятницю.

Зустрічайте новий день енергійно та весело з проектом «Ранок у Великому Місті» з 16 січня з вівторка по п’ятницю о 6:30.

Пропагандистські штампи російських ЗМІ про Україну щоп’ятниці розвінчують журналісти в проекті «Антизомбі». У нових випусках ще більше беззастережної правди!

Дивіться свіжі викриття програми «Антизомбі» з 19 січня щоп’ятниці о 20:20.

У програмі «Факти тижня з Оксаною Соколовою» ви зможете знову побачити авторський погляд на найбільш значущі новини тижня в Україні та світі. Не проґавте головні події!

Дивіться програму «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою» з 21 січня щонеділі о 18:45.

Проект «Інсайдер» — це не просто розслідування маловідомих тем суспільного і політичного життя. Таємниці, які раніше знали одиниці, програма відкриває усім.

Дивіться резонансні розслідування у нових випусках програми «Інсайдер» з 1 лютого щочетверга о 20:20.

Деталі найгучніших скандалів, факти, які роками приховувалися, підтвердження звинувачень та захист безневинних — журналісти проекту «Більше ніж правда» знову беруться за свою справу у свіжих розслідуваннях.

Дивіться нові випуски проекту «Більше ніж правда» з 5 лютого щопонеділка о 20:20.

Лише у проекті «Секретний фронт» українські телеглядачі можуть дізнатися про маловідомі факти історії та технології, якими наша країна має пишатися, скандальні теорії з минулого та неймовірні прогнози на майбутнє України та світу.

Не проґавте нові випуски програми «Секретний фронт» з 7 лютого щосереди о 20:20.