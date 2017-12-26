Новий рік на ICTV: найкращий гумор від «Дизель Шоу» і підсумки року від Оксани Соколової

Щоб зустріти Новий рік по-справжньому весело і з найпозитивнішими думками, головне – правильно на це налаштуватися. ICTV готує для телеглядачів насичений новорічний ефір, в якому кожен знайде собі програму до смаку – завдяки цьому святковий настрій буде забезпечено для всієї родини.

В останній день року, що минає, телеглядачі зможуть згадати головні його події разом з інформаційною програмою «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою». Чим жив світ у 2017-му, найбільші потрясіння і найвизначніші події року – у підсумковому випуску програми 31 грудня о 18:45.

І, звичайно, в новорічну ніч на ICTV не обійдеться без гумору! Найкраще гумористичне шоу країни «Дизель Шоу» принесе в кожну оселю святкові веселощі і зарядить всіх чудовим настроєм. Улюблені актори Єгор Крутоголов, Марина Поплавська, Вікторія Булітко, Євген Гашенко, Яна Глущенко, Євген Сморигін, Олег Іваниця, Олександр Бережок представлять найвеселіші номери, сценки та скетчі.

А ще в новорічному концерті глядач побачить відомих артистів – на сцену вийдуть Олег Винник, Настя Каменських (NK), Оксана Білозір, гурту ТІК та «Нумер 482», гумористи Сергій Писаренко та Євген Нікішин, Дядя Жора і найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Новорічні привітання під час концерту прозвучать також від ведучих ICTV Олени Фроляк, Костянтина Стогнія, Оксани Гутцайт, Антона Равицького, Павла Казаріна, Вадима Карп’яка та інших.

У цьому новорічному концерті Настя Каменських, вона ж NK, представить нову зворушливу пісню, Оксана Білозір вийде на сцену в новому несподіваному образі, а Олег Винник зустрінеться на сцені зі своїми «двійниками». А в новорічних номерах «Дизель Шоу» знайдуть своє відображення сімейні цінності, любов, взаєморозуміння, патріотизм, позитив і світле майбутнє – те, про що в головну ніч року мріє кожен українець.

Прем’єра новорічного випуску «Дизель Шоу» на ICTV – 31 грудня о 20:00 з продовженням після привітання Президента України.

Зустрічайте Новий рік з найкращим настроєм разом з ICTV!