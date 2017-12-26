PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD48L2NlbnRlcj48L2Rpdj4=
Вхід Реєстрація
Головна / Новий рік на ICTV: найкращий гумор від «Дизель Шоу» і підсумки року від Оксани Соколової / 26.12.2017 16:56

Новий рік на ICTV: найкращий гумор від «Дизель Шоу» і підсумки року від Оксани Соколової

0 - 0

Щоб зустріти Новий рік по-справжньому весело і з найпозитивнішими думками, головне – правильно на це налаштуватися. ICTV готує для телеглядачів насичений новорічний ефір, в якому кожен знайде собі програму до смаку – завдяки цьому святковий настрій буде забезпечено для всієї родини.

В останній день року, що минає, телеглядачі зможуть згадати головні його події разом з інформаційною програмою «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою». Чим жив світ у 2017-му, найбільші потрясіння і найвизначніші події року – у підсумковому випуску програми 31 грудня о 18:45.

ABC_8387

І, звичайно, в новорічну ніч на ICTV не обійдеться без гумору! Найкраще гумористичне шоу країни «Дизель Шоу» принесе в кожну оселю святкові веселощі і зарядить всіх чудовим настроєм. Улюблені актори Єгор Крутоголов, Марина Поплавська, Вікторія Булітко, Євген Гашенко, Яна Глущенко, Євген Сморигін, Олег Іваниця, Олександр Бережок представлять найвеселіші номери, сценки та скетчі.

А ще в новорічному концерті глядач побачить відомих артистів – на сцену вийдуть Олег Винник, Настя Каменських (NK), Оксана Білозір, гурту ТІК та «Нумер 482», гумористи Сергій Писаренко та Євген Нікішин, Дядя Жора і найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Новорічні привітання під час концерту прозвучать також від ведучих ICTV Олени Фроляк, Костянтина Стогнія, Оксани Гутцайт, Антона Равицького, Павла Казаріна, Вадима Карп’яка та інших.

ABC_8447

У цьому новорічному концерті Настя Каменських, вона ж NK, представить нову зворушливу пісню, Оксана Білозір вийде на сцену в новому несподіваному образі, а Олег Винник зустрінеться на сцені зі своїми «двійниками». А в новорічних номерах «Дизель Шоу» знайдуть своє відображення сімейні цінності, любов, взаєморозуміння, патріотизм, позитив і світле майбутнє – те, про що в головну ніч року мріє кожен українець.

ABC_7879

Прем’єра новорічного випуску «Дизель Шоу» на ICTV – 31 грудня о 20:00 з продовженням після привітання Президента України.

Зустрічайте Новий рік з найкращим настроєм разом з ICTV!

 

Теги: Дизель шоу, Новий рік, Факти тижня з Оксаною Соколовою
26.12.2017 16:56
0 - 0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще