На Донеччині завдяки волонтерам запрацював ICTV та інші українські канали

5 грудня на Донеччині з’явився сигнал ICTV та ще 8 українських телеканалів, мовлення також поширюється на частину тимчасово окупованих територій. Ретранслятор та відповідне технічне обладнання в районі Авдіївки Донецької області встановили волонтери.

На окремій частоті почергово транслюватимуться телепрограми ICTV, Нового каналу, СТБ та інших телеканалів. Згодом контент-політика частоти може бути доповнена та переглянута.

Сигнал охоплює радіус 20-25 кілометрів, зокрема, прийняти його можна в Авдіївці, частково Красногорівці, Верхньоторецькому, Новгородському.

За словами голови Фонду «Повернись живим» Віталія Дейнеги, радіус поширення сигналу у Донецьку, поки що невідомий. Українські телеканали точно можна прийняти у Київському районі міста, зараз також очікуються відгуки від місцевих мешканців щодо якості сигналу в інших районах містах.

Всі вже звикли до того, що ми програємо інформаційну війну. Чи не найбільша проблема у тому, що ми програємо її навіть на підконтрольних Україні територіях

Коли я на четвертому році війни побачив в Авдіївці виключно сепаратистські або російські телеканали, то записав гнівне відеозвернення:

https://www.facebook.com/backandalive/videos/852258688264903/ Тоді ж вирішив, що нам час показати, як потрібно протидіяти подібним речам» – наголошує він.

За словами Дейнеги, це був тривалий та непростий процес, проте, відтепер в Авдіівці є змога дивитись, нехай і фрагментарно, але 9 різних українських каналів.

І найголовніше – проукраїнські мешканці Донецьку мають доступ до контенту, який їм нагадає, що ми скоро прийдемо до них і, що на них чекають в Україні

Ретранслятор, відповідне технічне обладнання та програмне забезпечення було встановлено, зокрема, завдяки збору коштів від продажу другого тому книги «Історія України від Діда Свирида».

У встановленні ретранслятору також допомогли представники «Об’єднання волонтерів Запоріжжя».

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