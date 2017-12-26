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Головна / Костянтин Стогній планує зустріти Новий рік у Карпатах / 26.12.2017 12:38

Костянтин Стогній планує зустріти Новий рік у Карпатах

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Новий рік всі святкують по-різному. Для когось це свято в сімейному колі, інші полюбляють виїжджати за кордон, а для третіх новорічні свята – це інтенсивна робота. А які плани у ведучого програми «Надзвичайні новини» Костянтина Стогнія?

– Планів багато, але вони завжди будуються з поправкою на реальну ситуацію. Рішення буде залежати від ситуації в країні і від того, які будуть новини. У всьому світі напередодні новорічних свят вщухають всі суперечки, люди переходять в сімейну площину. А в Україні поки тільки нарощуються обороти. Але якщо робота дозволить, є плани поїхати в гори на лижі і зустріти Новий рік в Карпатах разом з Дідом Морозом.

ICTV вітає Вас з прийдешніми святами і пропонує разом зустрічати Новий рік з улюбленими передачами!

Теги: Костянтин Стогній, Новий рік
26.12.2017 12:38
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