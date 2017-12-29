Інна Шевченко святкуватиме Новий рік за кордоном

Інна Шевченко, ведуча програми «Факти» цього разу вирішила відсвяткувати Новий рік у Франції.

– Цей Новий рік збираюся зустрічати у Франції зі своїм нареченим, швидше за все, в місті на березі моря Сен-Сір-Сюр-Мер. Збираюся придбати золоту сукню, щоб задобрити символ наступного року – жовту або земляну собаку.

У Франції, як напевно і у всій Європі, головне свято – Різдво. Саме тоді збираються всією сім’єю і дарують подарунки один одному. А в ніч на 31 грудня у нас буде дружня вечірка. І, звичайно ж, в Новий рік хотілося б багато снігу! Але, схоже, у мене буде море.

ICTV вітає Вас з прийдешніми святами і пропонує разом зустрічати Новий рік з улюбленими передачами!