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Головна / Інна Шевченко святкуватиме Новий рік за кордоном / 29.12.2017 12:16

Інна Шевченко святкуватиме Новий рік за кордоном

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Інна Шевченко, ведуча програми «Факти» цього разу вирішила відсвяткувати Новий рік у Франції.

– Цей Новий рік збираюся зустрічати у Франції зі своїм нареченим, швидше за все, в місті на березі моря Сен-Сір-Сюр-Мер. Збираюся придбати золоту сукню, щоб задобрити символ наступного року – жовту або земляну собаку.

У Франції, як напевно і у всій Європі, головне свято – Різдво. Саме тоді збираються всією сім’єю і дарують подарунки один одному. А в ніч на 31 грудня у нас буде дружня вечірка. І, звичайно ж, в Новий рік хотілося б багато снігу! Але, схоже, у мене буде море.

ICTV вітає Вас з прийдешніми святами і пропонує разом зустрічати Новий рік з улюбленими передачами!

Теги: Інна Шевченко, Новий рік
29.12.2017 12:16
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