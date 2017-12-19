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Головна / ICTV встановив рекорд з теледивлення за 4,5 року / 19.12.2017 12:13

ICTV встановив рекорд з теледивлення за 4,5 року

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До кінця року глядач проводить з телеканалом ICTV все більше часу. Минулий тиждень з 11 по 17 грудня приніс відмінні результати: канал показав рекордну середню частку за тиждень з травня 2013 року – 10,2%*. Крім того, ICTV зібрав найвищу тижневу частку перегляду серед чоловіків 18-54 50+ – 14,4%, це рекорд за всю історію каналу.

Більшість лінійок каналу пройшли з показниками вище середніх. Так, «Інсайдер» взяв частку 13% (на 40% вище середньої частки програми у 2017 році), фільми 23 години вівторок-неділя – 12,8% (+39%), серіал 21:30 понеділок-п’ятниця – 11,1 % (+22%), «Надзвичайні новини. Підсумки» – 11,8% (+33%), фільми прайму суботи та неділі –11,9% (+24%).

Крім того, в суботу 16 грудня ICTV став абсолютним лідером відразу за двома ключовими аудиторіями – 18-54 50+ та 14-49 50+. В цей день канал продемонстрував кращу середньодобову частку за рік як за комерційною аудиторією – 12,6%, так і за чоловічою аудиторією 18-54 50+ (17,1%).

Теги: ICTV, рекорди ICTV
19.12.2017 12:13
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